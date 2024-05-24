不是先換變頻冷氣！「1家電」夏天超耗電眾人不知：水電師傅認證

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「第一台15年500L的冰箱裝8成滿，兩個月用電度數174.96度；第二台15年500L的冰箱裝7成滿，兩個月用電度數163.73度；第三台5年450L冰箱裝7成滿，兩個月用電度數79.63度，上網查了一下，現在一級效能的冰箱一年所需度數都是300度至400度，我家有兩台破1000度，長期下來真的也是超可觀的費用，已經考慮要將兩台舊冰箱換掉了！」
貼文曝光後，不少網友都有相同經驗表示「很多人都覺得冰箱沒壞就一直用，殊不知根本是吃電怪獸」、「鼓勵用節能家電真的有效節省電費，太多人有迷思，覺得冰箱沒壞就一直用」、「家裡以前用的舊冰箱兩個月的電費都兩三千，換新冰箱後兩個月電費還不到千元」、「冰箱10年以上就該換了，一級效能的真的有差」、「我家也是換了新冰箱，每一期都省電300度左右，超級省」。
別只注重冷氣電費！水電師傅認證「老舊冰箱」快換掉
YouTube頻道「宅水電」擁有68.2萬訂閱，近日就也分享家中老舊冰箱耗電的問題，「宅水電」表示，老舊定頻冰箱的耗電量較高，建議汰換為新式變頻冰箱，以32年250公升定頻冰箱為例，壓縮機運作時功率飆到160W，但冷度沒有很冷，一年下來吃電量大概會來到744度，電費約1860元電費，然而新式一級節能的變頻冰箱一年耗電量僅約300度，更換就可省下超過1100元電費。
除此之外，台電也舉例過，以20年前製造的冰箱433L來看，每個月總耗電度68度一個月，一年耗電量是816度，而現在光是能源效率2級433L的變頻冰箱，每年耗電率才大約324度，耗電量可是整整差了2.5倍，更不用說1級效能的變頻冰箱更省，486L的變頻冰箱，每年耗電量僅需要276度。
根據台北市產業發展局的研究數據，冰箱使用10年效率約衰退20%，15年衰退50%，如果加上冰箱老化的情況，耗電量可能還會更多，因此家中如果有超過15年以上沒有更換的冰箱，這次夏季即將來臨，也趕快幫家裡換一台新冰箱，才不會電費大暴漲囉！