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不是先換變頻冷氣！「1家電」夏天超耗電眾人不知：水電師傅認證

▲炎炎夏日即將到來，不少人都關心家中的老舊冷氣汰換問題，加上今年電費又上漲，許多人擔心夏季電費有超標的問題。（圖/記者張嘉哲攝）
▲炎炎夏日即將到來，不少人都關心家中的老舊冷氣汰換問題，加上今年電費又上漲，許多人擔心夏季電費有超標的問題。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

炎炎夏日即將到來，不少人都關心家中的老舊冷氣汰換問題，加上今年電費又上漲，許多人擔心夏季電費有超標的問題，不過真的只需要關注冷氣就好了嗎？就有網友實測意外發現家中的「老舊冰箱」耗電量價差非常大，直言：「真的已經考慮要換掉」，貼文引發廣大迴響，也有水電師傅認證，老舊冰箱也是相當耗電的一樣家電。

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一名網友在PTT貼文分享「最近開始幫忙分攤家裡電費，不看不知道，一看嚇一跳，電費高到懷疑是不是被偷電，所以就去買了一個有記錄功能的功率計來抓看看是什麼問題，家裡有兩台大約15年的舊冰箱、一台5年的冰箱，結果紀錄完之後發現非常可觀」。

▲全年24小時無休運轉的「冰箱」，是許多民眾省電的重點電器。（圖／Pexels）
▲全年24小時無休運轉的「冰箱」也會有老舊的問題，網友實測發現15年以上的冰箱耗電率非常驚人。（圖／Pexels）
第一台15年500L的冰箱裝8成滿，兩個月用電度數174.96度；第二台15年500L的冰箱裝7成滿，兩個月用電度數163.73度；第三台5年450L冰箱裝7成滿，兩個月用電度數79.63度，上網查了一下，現在一級效能的冰箱一年所需度數都是300度至400度，我家有兩台破1000度，長期下來真的也是超可觀的費用，已經考慮要將兩台舊冰箱換掉了！」

貼文曝光後，不少網友都有相同經驗表示「很多人都覺得冰箱沒壞就一直用，殊不知根本是吃電怪獸」、「鼓勵用節能家電真的有效節省電費，太多人有迷思，覺得冰箱沒壞就一直用」、「家裡以前用的舊冰箱兩個月的電費都兩三千，換新冰箱後兩個月電費還不到千元」、「冰箱10年以上就該換了，一級效能的真的有差」、「我家也是換了新冰箱，每一期都省電300度左右，超級省」。

▲冰箱若是有過期食品、未處理的生鮮，容易長滿細菌導致食安問題。（示意圖／取自photo AC）
▲家裡的冰箱如果過於老舊，也會成為「吃電怪獸」，夏季恐怕也會造成民眾電費暴漲哦！（示意圖／取自photo AC）
別只注重冷氣電費！水電師傅認證「老舊冰箱」快換掉

YouTube頻道「宅水電」擁有68.2萬訂閱，近日就也分享家中老舊冰箱耗電的問題，「宅水電」表示，老舊定頻冰箱的耗電量較高，建議汰換為新式變頻冰箱，以32年250公升定頻冰箱為例，壓縮機運作時功率飆到160W，但冷度沒有很冷，一年下來吃電量大概會來到744度，電費約1860元電費，然而新式一級節能的變頻冰箱一年耗電量僅約300度，更換就可省下超過1100元電費。

除此之外，台電也舉例過，以20年前製造的冰箱433L來看，每個月總耗電度68度一個月，一年耗電量是816度，而現在光是能源效率2級433L的變頻冰箱，每年耗電率才大約324度，耗電量可是整整差了2.5倍，更不用說1級效能的變頻冰箱更省，486L的變頻冰箱，每年耗電量僅需要276度。

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▲家裡面的老舊冰箱如果使用10年以上要特別注意了！不僅效能衰退，耗電率也跟著增加不少哦！（圖/台電電力粉絲團）
根據台北市產業發展局的研究數據，冰箱使用10年效率約衰退20%，15年衰退50%，如果加上冰箱老化的情況，耗電量可能還會更多，因此家中如果有超過15年以上沒有更換的冰箱，這次夏季即將來臨，也趕快幫家裡換一台新冰箱，才不會電費大暴漲囉！



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