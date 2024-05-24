獨／中職5大啦啦隊世紀合體！25人大陣仗　應援《波拉西亞戰記》

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韓籍外援邊荷律超甜美 私下卻愛玩槍戰
外型甜美的中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律，透露自己私下其實很愛玩遊戲，而且都是玩動作類、槍戰遊戲，選角更偏好攻擊類型，靦腆害羞的笑容配上殺傷力行為，讓同隊成員直呼看不出來。被稱為「中職里長伯」樂天女孩隊長筠熹，趁著難得的5隊大合體，還想拐騙邊荷律學中文，一起說出「樂天總冠軍」，沒想到最後被識破，成為場邊趣味插曲。
25人吵翻全場 小龍女社恐發作
而富邦悍將啦啦隊韓籍外援李皓禎，一講到遊戲便用中文說出「我喜歡」，尤其是槍戰，還比出帥氣的雙槍姿勢說：「你殭屍嗎？」（你想死嗎），現場笑倒一片。同樣來自電競大國韓國的「全民表妹」李雅英，也透露已經準備要開始玩《波拉西亞戰記》。
提到這次擔任遊戲宣傳大使，各隊成員心情都是興奮難耐。小龍女副隊長霖霖說：「和其他4隊女孩一起練舞，超級大陣仗，我社恐都發作了！」讓眾人哄堂大笑。而被公認是「社牛」的星岑，全場女孩幾乎四分之三都是認識的好朋友，忍不住四處串門子，大型彩排秒變同學會。
林襄自爆遊戲ID 玩家全被騙
身為小龍女之一的林襄，透露自己最喜歡玩輔助的角色，「我本身喜歡幫助別人，玩輔助有『我的使命』、被需要的感覺。」林襄也爆料自己的遊戲ID就是「林襄本人」，故意打反反邏輯，這樣玩家反而都不會懷疑她就是本尊。
至於在5隊啦啦隊中，若是論起「選職業」，獅隊啦啦隊Uni-Girls默契最佳，隊長Yuki選了「執行官」、Mina想玩「咒文刻印使」、少少喜歡遠攻的「香射手」、Joy偏好近身戰的「幻影劍士」，恰好是《波拉西亞戰記》裡4大職業各司其事，雖然彼此不斷吐嘈：「我們可能不一定會贏，各打各的、要跑先跑」、「可能坦死了，後面全部都往後跑。」但言談之間不難看出好交情與熱絡氛圍。