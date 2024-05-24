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獨／中職5大啦啦隊世紀合體！25人大陣仗　應援《波拉西亞戰記》

▲MMORPG巨作《波拉西亞戰記》登台，找來5隊中職啦啦隊、共25名隊員大陣仗應援，擔任遊戲宣傳大使。（圖／記者葉政勳攝）
▲MMORPG巨作《波拉西亞戰記》登台，找來5隊中職啦啦隊、共25名隊員大陣仗應援，擔任遊戲宣傳大使。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

遊戲橘子旗下推出首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》，為了展現遊戲中「旅團」的團體戰鬥氛圍，一口氣找來5隊中職啦啦隊、共25名隊員擔任宣傳大使，包括林襄、筠熹、慈妹等人氣成員，連日韓外援邊荷律、希美都到場助陣，罕見出現5隊合體的世紀畫面，全員一起大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲，發揮遊戲裡熱血的「旅團」精神。

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《波拉西亞戰記》去年3月在韓國上市後，便奪下手機雙平台下載冠軍，獲得空前成功，預計今年6月登台上市，目前已開放事前預約、預先創角。遊戲登台氣勢十足，首波宣傳大使就請來5大中職啦啦隊助陣，包括味全小龍女、樂天女孩、中信Passion Sisters、統一獅Uni-Girls、富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，每隊派出5名成員，多達25人齊跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲。

▲中職5大啦啦隊、共25名成員世紀同框，齊力大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲。（圖／記者葉政勳攝）
▲中職5大啦啦隊、共25名成員世紀同框，齊力大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲。（圖／記者葉政勳攝）
韓籍外援邊荷律超甜美　私下卻愛玩槍戰

外型甜美的中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律，透露自己私下其實很愛玩遊戲，而且都是玩動作類、槍戰遊戲，選角更偏好攻擊類型，靦腆害羞的笑容配上殺傷力行為，讓同隊成員直呼看不出來。被稱為「中職里長伯」樂天女孩隊長筠熹，趁著難得的5隊大合體，還想拐騙邊荷律學中文，一起說出「樂天總冠軍」，沒想到最後被識破，成為場邊趣味插曲。

▲樂天女孩隊長筠熹（右二），試圖拐騙韓籍外援邊荷律（右三）學中文說出「樂天總冠軍」，最後被識破。（圖／記者葉政勳攝）
▲樂天女孩隊長筠熹（右二），試圖拐騙韓籍外援邊荷律（右三）學中文說出「樂天總冠軍」，最後被識破。（圖／記者葉政勳攝）
25人吵翻全場　小龍女社恐發作

而富邦悍將啦啦隊韓籍外援李皓禎，一講到遊戲便用中文說出「我喜歡」，尤其是槍戰，還比出帥氣的雙槍姿勢說：「你殭屍嗎？」（你想死嗎），現場笑倒一片。同樣來自電競大國韓國的「全民表妹」李雅英，也透露已經準備要開始玩《波拉西亞戰記》。

提到這次擔任遊戲宣傳大使，各隊成員心情都是興奮難耐。小龍女副隊長霖霖說：「和其他4隊女孩一起練舞，超級大陣仗，我社恐都發作了！」讓眾人哄堂大笑。而被公認是「社牛」的星岑，全場女孩幾乎四分之三都是認識的好朋友，忍不住四處串門子，大型彩排秒變同學會。

▲25名啦啦隊成員全到場，小龍女副隊長霖霖直呼社恐發作。（圖／記者葉政勳攝）
▲25名啦啦隊成員全到場，小龍女副隊長霖霖直呼社恐發作。（圖／記者葉政勳攝）
林襄自爆遊戲ID　玩家全被騙

身為小龍女之一的林襄，透露自己最喜歡玩輔助的角色，「我本身喜歡幫助別人，玩輔助有『我的使命』、被需要的感覺。」林襄也爆料自己的遊戲ID就是「林襄本人」，故意打反反邏輯，這樣玩家反而都不會懷疑她就是本尊。

至於在5隊啦啦隊中，若是論起「選職業」，獅隊啦啦隊Uni-Girls默契最佳，隊長Yuki選了「執行官」、Mina想玩「咒文刻印使」、少少喜歡遠攻的「香射手」、Joy偏好近身戰的「幻影劍士」，恰好是《波拉西亞戰記》裡4大職業各司其事，雖然彼此不斷吐嘈：「我們可能不一定會贏，各打各的、要跑先跑」、「可能坦死了，後面全部都往後跑。」但言談之間不難看出好交情與熱絡氛圍。

▲論起「選職業」，統一獅隊啦啦隊Uni-Girls默契最佳。（圖／記者葉政勳攝）
▲論起「選職業」，統一獅隊啦啦隊Uni-Girls默契最佳。（圖／記者葉政勳攝）

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