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路權大戰？綠營傳藍營借中山南路　國民黨、王鴻薇駁斥

▲謝佩芬批立法院周邊部分路權被國民黨立委王鴻薇借下，但遭到駁斥。（圖／取自謝佩芬threads）
▲謝佩芬批立法院周邊部分路權被國民黨立委王鴻薇借下，但遭到駁斥。（圖／取自謝佩芬threads）

記者余祥／台北報導

立法院今（24）日再審國會改革法案，周邊集結民間團體抗議，綠營廣傳國民黨中央、國民黨立委王鴻薇借了立法院周邊包括中山南路、林森南路、青島東路跟濟南路部分路權，不過，國民黨駁斥，王鴻薇也否認申請；據了解，中山南路跟濟南路部分段的確有被非經濟民主連合等民間團體借走，但警方沒有核准中山南路的集會權，也就是說中山南路只有路權沒有集會權。

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立法院會今日再審國民黨、民眾黨力推的國會改革法案，經濟民主連合等民間團體在周邊舉辦「國會濫權，立院集結」活動，集結抗議民眾，主辦方雖有持續申請到青島東路和濟南路的路權，不過網傳中山南路路權則被國民黨、國民黨立委王鴻薇拿下，藝人「雞排妹」鄭家純（改名鄭采勻）也分享主辦方的路線圖，並提醒「藍白目前無法在中山南路上集會辦活動，但他們有叫囂、製造衝突給媒體拍的自由」。

不過，國民黨中央駁斥有申請路權，國民黨立委王鴻薇也說沒有申請，也不是他辦公室借的，更沒有動員，民進黨可以放心製造衝突。

據了解，中山南路跟濟南路部分段的確有被民間人士借走，但警方沒有核准中山南路的集會權，也就是說中山南路只有路權沒有集會權。也就是說，借走的人士無法在中山南路集會，但抗議國會黑箱的民眾也不能到中山南路上。

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