中市刑大震撼彈攻堅販毒集團 5藥頭嚇傻

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據警方調查，曾在臺中逢甲地區販毒的李姓藥頭(52歲)，日前在逢甲遭逮後，依舊貪圖毒品市場龐大，有利可圖，認為最危險的地方就是最安全，竟心生歹念搬回自己位於霧峰區老家另起爐灶，以該處作為販賣毒品據點，但一堆購毒者經常在寧靜住宅區進出反而引起注意，專案人員前往李嫌住處查緝時，由特勤員警以震撼彈破窗攻堅，一時間「蹦、蹦」2聲連同李嫌在內的5名成員全都驚嚇呆滯，立即趴地束手就擒全數就逮。
警方於蒐證完備後，考量附近住戶比鄰而居，為避免追捕風險，決定由特勤員警強行破窗後投擲震撼彈強行攻堅，一時間巨大的爆烈聲產生震懾效果，仍在進行毒品交易中的李嫌等人，嚇到呆若木雞束手就擒，並當場查獲第一級毒品海洛因7包(總毛重：13.71公克)、第二級毒品安非他命5包(總毛重：288.66公克)、毒品咖啡包8包(總毛重：32.76公克)、電子磅秤3台、玻璃球1支、行動電話4支、現金1萬2千元等贓證物，案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，依違反毒品危害防制條例罪嫌提起公訴。
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