洋基0：5完封水手！火球男Gil先發5連勝寫隊史紀錄　法官開轟助陣

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Gil本場投球內容近乎完美，總共6.1局用了96球，其中有65顆好球，只有在4局被水手的J.P. Crawford敲出內野滾地安打，總共投出2次保送，並飆出8次三振，K功十分了得。他本季出賽10場先發，總共拿下6勝1敗，防禦率2.11，5月份的成績更是驚人，5場先發皆拿下勝投，防禦率僅有0.59。
豪奪5連勝的同時，Luis Gil更創下另一隊史超狂紀錄。根據大聯盟官網報導指出，Luis Gil成為洋基隊史自1927年的Steve Kline、2011年的「沙胖」CC Sabathia後，第3位連5戰先發投滿6局，失分不超過1分的投手。值得一提的是，在本場完成投球任務後，走向板凳區的Luis Gil受到全場球迷予以掌聲鼓勵。
怪力男、法官開轟 洋基2連勝
不僅先發投手群有好表現，洋基打線的火力也在近期加溫，本場先是「怪力男」Giancarlo Stanton在2局下炸裂1發陽春砲，是個人本季第12發全壘打。隨後Aaron Judge也在3局下轟出陽春砲，幫助洋基擴大領先，同時全壘打數量也來到15轟，和亞特蘭大勇士的Marcell Ozuna並列全聯盟第三。
最後洋基在7局下靠著安打串連，攻下3分大局，終場以5：0擊敗水手，收下近期的2連勝。Aaron Judge走出開季低潮，打擊率大幅回升到2成76，整體攻擊指數（OPS）也來到1.027，目前洋基戰績35勝17敗，位居美聯東區之首。
5/24 美國職棒大聯盟戰況
舊金山巨人7：6匹茲堡海盜
西雅圖水手0：5紐約洋基
德州遊騎兵2：5費城費城人
聖地牙哥教士6：4辛辛那提紅人
亞特蘭大勇士3：0芝加哥小熊
科羅拉多洛磯9：10奧克蘭運動家
多倫多藍鳥9：1底特律老虎
巴爾的摩金鶯8：6芝加哥白襪