評楊丞琳翻車唱功影片瘋傳！她被封「聲音算命師」：廢寢忘食看完
女星楊丞琳先前在節目《歌手2024》演唱〈帶我走〉慘遭外界炮轟「翻車」，其中加拿大聲樂老師Rozette真實評論她唱功的影片被瘋狂轉發，也意外讓這位老師爆紅，不少網友都被圈粉，紛紛直呼，「這個老師真的很會分析，已經快到算命的程度了」，媒體人「旁白鴿」也忍不住表示：「停不下來，廢寢忘食追她所有影片。」
記者吳昕蓓／綜合報導
「旁白鴿」在臉書發文透露，他看到作家謝知橋推Rozette評點楊丞琳，也好奇去看那支影片，沒想到卻直接深陷其中，大讚對方會用聲音來「算命」，她在點評楊丞琳時，就曾說對方回到後台八成會覺得自己唱得很棒，洞悉了楊丞琳總是很自信的個性，不僅如此，她評林俊傑唱《她說》，立刻鐵口直斷對方喜歡麥可傑克森，而林俊傑確實多次公開表示從小就愛麥可傑克森，並深受影響。
「旁白鴿」分析Rozette厲害的地方不只是過耳不忘，「還在於她善把高度抽象的『感覺』形容得腳踏實地」，強調Rozette能憑聲音算命，「而且百分百命中紅心」，直言Rozette是能說能唱的好老師，「聽她表情達意非常迷人」，一番肺腑之言引來3.8萬人按讚，引起網友廣大共鳴。
不少網友紛紛留言表示，「感謝楊丞琳，讓我認識更有實力的老師」、「被推坑的流程一樣」、「大愛Rozette，完全是聲音算命師無誤，她還原度超準，甚至可以聽出中文歌手是否有大舌頭之類的（光是透過聽對方唱歌）」、「我也正在淪陷她的頻道中！」、「她專業的程度一度讓我懷疑是不是辛普森派來的」。