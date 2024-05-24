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獨／5大啦啦隊應援《波拉西亞戰記》！Uni Girls驚呼：真的好可怕

▲中職5大啦啦隊齊力應援《波拉西亞戰記》，統一獅Uni-Girls啦啦隊回憶直呼「好可怕」。（圖／記者葉政勳攝）
▲中職5大啦啦隊齊力應援《波拉西亞戰記》，統一獅Uni-Girls啦啦隊回憶直呼「好可怕」。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

遊戲橘子旗下推出首款限制級遊戲《波拉西亞戰記》，目前開放事前預約及預先創角，這次幫新遊戲造勢，特地請來中職5大啦啦隊、共25名成員大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲，聲勢浩大。擔任宣傳大使的統一獅Uni-Girls啦啦隊5名成員，包括隊長Yuki、希美、Mina、少少、Joy，爆料25個女生齊聚一堂時「真的好可怕、好可怕」。

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戰爭MMORPG巨作《波拉西亞戰記》，以「旅團」為核心主軸，每位玩家可隸屬一個旅團，並定居在其佔領的據點進行經營管理，和其他旅團成員共同作戰、經營建造等。為了呼應「旅團」精神，特地找來中職5大啦啦隊、共25名成員一起跳應援曲，成為難能可貴的世紀合體畫面。

▲中職5大啦啦隊、共25名成員世紀同框，齊力大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲。（圖／記者葉政勳攝）
▲中職5大啦啦隊、共25名成員世紀同框，齊力大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲。（圖／記者葉政勳攝）
統一獅Uni-Girls啦啦隊派出隊長Yuki、希美、Mina、少少、Joy，大聊25人合體練舞時的現場狀況，沒想到味全小龍女竟會默默過來塞糖果，就連富邦悍將啦啦隊的韓籍外援都拿巧克力出來，想和大家分享，讓得到關愛的Mina頗為意外，猛讚這次合作「很暖、很開心」。

不過25人大合體也讓Mina直呼「我們好吵喔！」隊長Yuki補充：「一群女生聚在在同一個屋簷下，真的好可怕、好可怕。」Yuki解釋，這次除了台灣成員、還有日韓外援，眾人一起走位時，還能看到旁邊帶著翻譯一起飄來飄去，三種語言一起練舞宛如「三國聯軍」。

▲統一獅Uni-Girls啦啦隊隊長Yuki。（圖／記者葉政勳攝）
▲統一獅Uni-Girls啦啦隊長Yuki形容，台、日、韓成員一同練舞就像「三國聯軍」。（圖／記者葉政勳攝）
這次擔任遊戲宣傳大使，除了全體走位、合跳應援曲，還要單獨留下在密閉空間錄口號，這對外籍成員來說無疑是艱難挑戰。輪到日籍外援希美（Nozomi）錄音時，有別本土成員都是一位一位來，希美身邊反而圍繞著其他Uni-Girls，大家比手畫腳擔任她和錄音師之間的翻譯，一字一句陪她練習發音，讓希美感動的說：「很緊張，但是、Enjoy！」

▲日籍外援希美（Nozomi）錄音時特別緊張，但同隊女孩都自發圍在她身邊陪伴練習，相當暖心。（圖／記者葉政勳攝）
▲日籍外援希美（Nozomi）錄音時特別緊張，但同隊女孩都自發圍在她身邊陪伴練習，相當暖心。（圖／記者葉政勳攝）
在《波拉西亞戰記》遊戲中有4大職業，可搭配「姿態變換系統」體驗多變玩法。Yuki立刻發揮隊長本色，自願擔任擋在最前面的肉墊「執行官」，她不諱言自己玩遊戲技術差，但是有一身勇氣往前衝，當仁不讓拍胸膛說：「我擔、我擔！」

Mina則開玩笑說：「我就是現代人啊，現代人有的是什麼，新台幣！技術不一定，財力有一點，我就是玩輔助，咒文刻印使，躲在最後面，一直放招補血，前面滅了，趕快先跑。」怕痛的少少則覺得自己應該「香射手」，喜歡站遠遠地攻擊；Joy則說若是在Uni-Girls這團，便會想選幻影劍士，卡在前面近身打，團隊之間的好默契不言而喻。

▲統一獅Uni-Girls啦啦隊的Joy（左起）、希美、隊長Yuki、Mina、少少，擔任《波拉西亞戰記》宣傳大使。（圖／記者葉政勳攝）
▲Uni-Girls的Joy（左起）、希美、隊長Yuki、Mina、少少，擔任《波拉西亞戰記》宣傳大使。（圖／記者葉政勳攝）

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