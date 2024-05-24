習近平指示國民黨癱瘓國會？顏擇雅怒吼：524上街頭打造新共識

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顏擇雅指出，1949年中共那麼迅雷不及掩耳取得政權，把國民黨趕來台灣，也是靠著「中國反對中國」，當年中國人民也不見得支持馬克思主義與列寧體制，他們只是幫忙加深局勢混亂，或以中立調停之名幫中共講話，袖手旁觀只想過日子，就是在自掘墳墓，在幫中共取得政權了。
顏擇雅認為，「對我們來說，民主是信念，運作起來就算有很多缺失，會吵吵鬧鬧，我們也願意溝通，先就已經達成共識的部份先一點一點的解決問題」，然而要相信民主就必須有耐性，知道很多問題的解決無法一蹴可幾，但對於王滬寧來說，民主的耐性對他來說就是破口，就是他可以「把握機遇」的時間窗口。為何這次台灣修法這麼急？就是因為他知道立委不必擔心罷免的一年時間很快過去，2026選舉臨近藍白也可能翻臉。
顏擇雅強調，國民黨修法不想逐條討論，是想把輿論的力量減到最小，最好是零，反正立委也是人民選出，所以修法也可以說有民意為後盾，是民主。台灣跟香港最不一樣的一點，就是北京對香港是限制立法會的直選議席參選資格，或把當選者DQ，這都是打壓民主，但北京對台灣根本不必打壓民主，還可加以利用。
顏擇雅也質疑，如果國民黨推動修法背後真是民意，為什麼藍委是在立法院會期組團去北京面見王滬寧？而且開議期間那麽多人去，還是由傅崐萁帶頭，就在花蓮大地震之後，重點是大家也沒看到藍委從北京拿到什麼甜頭，只看到這個粗暴的修法闖關。
顏擇雅強調，「台灣人投給藍營，只是希望兩岸交流，但交流跟去接受指示，是兩回事不是嗎？」所以524的上街頭，是一定要的，只要能夠更快打造新共識，就是在打敗王滬寧的陰謀。太陽花的意義不僅只是擋住服貿而已，是更快打造出新共識，若非那個新共識，國民黨怎會連續3次輸掉總統大選，至今無法拿回立院過半席次？她也直言「如果你是藍營支持者，真的不想上街頭，至少可以打電話給你選出的立委表達抗議」。