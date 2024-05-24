不再愛鐵飯碗！新鮮人最嚮往「這3類」產業　在意薪資符合行情

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若進一步詢問新鮮人，找工作最重視哪個條件，調查指出，有7成5新鮮人認為，薪資要符合市場行情，6成5工作地點交通方便，5成8公司福利好，4成6工作內容符合職能，以及3成5不用常態加班等。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，高科技業是台灣出口的主力，不但在全球的供應鏈中佔有一席之地，更為國內產業帶來大量的就業機會，帶動其它的產業發展，目前科技產業處於高度競爭的狀態，為了吸納人才，高薪與優渥分紅成為科技業的標配，也讓新鮮人對於投入科技業充滿期待。
同時，曾仲葳指出，主計總處公布去（2023）年全台每人每月經常性薪資平均45496元，但捧著「金飯碗」的金融業從業人員平均薪資為115551元，遠遠領先上班族。再加上金融從業人員在儲蓄、貸款有利率補貼，對年輕人是一大誘因。
此外，曾仲葳表示，排名第3名的媒體及自媒體，受惠於近年快速崛起的自媒體平台，有不少新一代明星、網紅不但可以大方展現個人特質，更因為能見度高、話題性十足，成為青年族群追逐的意見領袖，帶動青年世代投入媒體及自媒體產業的意願。
曾仲葳指出，值得注意的是，教育、政府、團體跌出最想投入的產業前3名，與近年公務員退休改革、青年世代崇尚彈性自由的工作取向有高度相關，「鐵飯碗」對新鮮人的吸引力大減，對照近年報考人數，逐年下滑，10年來已經減少一半。