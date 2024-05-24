陳智菡批打新住民丟臉！林淑芬喊「別扯族群」：新住民就可打人？

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民進黨立委陳亭妃則表示，今天一大早就看到藍白合作扭曲事實，國民黨和民眾黨說「請還原所有影片」，他也真的希望藍白還原當時為何會有推擠過程，但國民黨不敢講前半段，只敢用林淑芬揮拳的畫面，但那只是一個瞬間，麥玉珍、國民黨做了什麼事情才是最重要的。
林淑芬表示，當下因陳亭妃被國民黨的人推擠，她認為這是不必要的推擠因此主動離開，麥玉珍卻擋在前面不准其他人進出，自己才動手推了一下，示意麥玉珍讓路，對方卻不分青紅皂白馬上動手出腳，「先揮手打我的就是麥玉珍！」自己才回擊防衛。
林淑芬還原現場情況指出，自己示意擋在前方的麥玉珍讓路，但對方卻動手又出腳，自己才出拳防衛，也對陳智菡的說法相當不以為然，直言不需要政治操作到把族群鬥爭也扯進來，「當你打人的時候不是新住民，當被打到的時候就變成新住民了嗎？」
林淑芬重申，她是自我防衛，「現在是在流行打人喊救人，還可以操作族群鬥爭」，讓她感到很痛心。國民黨團每個人護具、護膝通通有，民進黨團通通赤手空拳。
林淑芬表示，國民黨先出手先推擠，麥玉珍又擋在前面，自己被拳腳相向難道沒有還擊的資格嗎？她稱，「你先出手打人又出腳要踹人，然後說要去驗傷告人，說自己是新住民被欺負了，這樣子是公平的嗎？」