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陳智菡批打新住民丟臉！林淑芬喊「別扯族群」：新住民就可打人？

▲林淑芬受訪時強調，她是自我防衛。（圖／記者陳佩君攝，2024.05.24）
▲林淑芬受訪時強調，她是自我防衛。（圖／記者陳佩君攝，2024.05.24）

記者莊蕙如／台北報導

立法院今（24）日繼續處理國會改革法案，議場各處皆是藍綠張貼的標語，雙方也一度為爭奪標語張貼位置而爆發衝突。民眾黨立委麥玉珍與民進黨立委林淑芬出拳互毆，民眾黨立法院黨團主任陳智菡則控林淑芬先攻擊，更稱「看到台灣人這樣對新住民委員動手，我感到非常丟臉。」

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麥玉珍也在立委高金素梅陪同下前往鄰近的台大醫院驗傷，民眾黨團也揚言提告。

民進黨立委陳亭妃則表示，今天一大早就看到藍白合作扭曲事實，國民黨和民眾黨說「請還原所有影片」，他也真的希望藍白還原當時為何會有推擠過程，但國民黨不敢講前半段，只敢用林淑芬揮拳的畫面，但那只是一個瞬間，麥玉珍、國民黨做了什麼事情才是最重要的。

林淑芬表示，當下因陳亭妃被國民黨的人推擠，她認為這是不必要的推擠因此主動離開，麥玉珍卻擋在前面不准其他人進出，自己才動手推了一下，示意麥玉珍讓路，對方卻不分青紅皂白馬上動手出腳，「先揮手打我的就是麥玉珍！」自己才回擊防衛。

林淑芬還原現場情況指出，自己示意擋在前方的麥玉珍讓路，但對方卻動手又出腳，自己才出拳防衛，也對陳智菡的說法相當不以為然，直言不需要政治操作到把族群鬥爭也扯進來，「當你打人的時候不是新住民，當被打到的時候就變成新住民了嗎？」

林淑芬重申，她是自我防衛，「現在是在流行打人喊救人，還可以操作族群鬥爭」，讓她感到很痛心。國民黨團每個人護具、護膝通通有，民進黨團通通赤手空拳。

林淑芬表示，國民黨先出手先推擠，麥玉珍又擋在前面，自己被拳腳相向難道沒有還擊的資格嗎？她稱，「你先出手打人又出腳要踹人，然後說要去驗傷告人，說自己是新住民被欺負了，這樣子是公平的嗎？」

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