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大谷翔平內野安打被沒收！打擊率下降仍是第一　偉大紀錄也告終

▲洛杉磯道奇大谷翔平內野安打遭改判為失誤，不過他仍以0.348的打擊率暫居聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇大谷翔平內野安打遭改判為失誤，不過他仍以0.348的打擊率暫居聯盟第一。（圖／美聯社／達志影像）

實習記者掌聿嘉/綜合報導

大谷翔平紀錄被改了！美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊今（24）日休兵，不過大谷翔平的打擊率卻從0.354 下降至 0.348，原因是日前在與亞利桑那響尾蛇的比賽中，大谷一記突襲短打，巧妙形成內野安打、成功站上一壘。而根據美國職棒大聯盟公告，針對這個「內野安打」修正為「投手失誤」。雖然大谷的打擊率略下降，仍居聯盟第一。不過根據日本媒體《Daily Sports》報導，此舉使得大谷翔平無緣挑戰124年以來的紀錄，即前50場出賽能夠達成打擊率0.350、10轟、10盜以上的成績。

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大谷翔平快腿加持　失誤變成內野安打

21日的比賽中，大谷翔平在1局下一人出局，壘上沒有人時上場，擔綱該場第二棒指定打擊的他，在投手Joe Mantiply還沒將球投出時，就堅定地擺出短棒準備觸擊。由於事出突然，加上大谷的快腿加持，Mantiply未能將球準確傳往一壘，當時紀錄是一支內野安打。

而今日大聯盟針對這球，改判成投手失誤，間接沒收大谷翔平的安打。這一項改判，使得大谷原本維持的六冠王數據被超車，包括：OPS（攻擊指數）落後太空人隊Kyle Tucker，跌至第2位；安打數總數遭聖地牙哥教士隊Luis Arraez超越；另外長打安打總數也落後紐約洋基隊「法官」Aaron Judge。

根據日本媒體《Daily Sports》報導，此舉使得大谷翔平無緣挑戰124年以來的紀錄，即前50場出賽能夠達成打擊率0.350、10轟、10盜以上的成績。數據專家Sarah Langs先前透露，自1900年以來，能寫下此紀錄的球員僅4人，包括：2005年巴爾的摩金鶯隊Brian Roberts；1997年科羅拉多洛磯隊Larry Walker；1958年舊金山巨人隊名人堂球星Willie Mays，以及大谷現在的隊友Mookie Betts。


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