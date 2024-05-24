不要錯過！LINE Pay買虎航、星宇機票 最高可享1700元折扣
LINE Pay線上旅展今（24）日宣布加碼回饋，購買台灣虎航、星宇航空機票最高可享1700元折扣。線上旅展活動至6月3日止，消費者可享機票、國內外機加酒自由行、國內外旅遊票券等多項優惠外，還可領LINE Pay優惠券最高享1200元折扣，使用指定信用卡再享最高3%回饋。
財經生活中心/綜合報導
LINE Pay線上旅展第二波優惠攜手台灣虎航、星宇航空，於官網購買機票並以LINE Pay結帳，單筆交易滿1萬元即享LINE POINTS 300點回饋，若綁定富邦J卡付款可再享最高3%回饋，最多可領200點，再加計週週可領、最高折1200元的LINE Pay優惠券，等同單筆消費滿額最高可獲1700元折扣。
提供LINE Pay用戶優惠航程，台灣虎航推出台北、台中、高雄至澳門航線單程799元起促銷價，東京最低2099元起。星宇航空推出曼谷航線8680元起，將於8月開航的西雅圖航線，星宇航空也推出2萬4452元起的優惠票價。
LINE Pay觀察發現，「LINE Pay旅人季」自5月10日開跑至今，以東南亞旅遊行程最受消費者青睞，其中泰國在免簽延長利多加持下，泰國旅遊相關行程買氣熱絡；此外，消費者也特別善用指定銀行信用卡結帳，賺取高達LINE POINTS 3% 回饋。
「LINE Pay旅人季」活動至6月3日止，與台灣虎航、星宇航空、Klook、易遊網、雄獅旅遊、山富旅遊、東南旅遊、五福旅遊推多項旅遊商品優惠。消費者週週最多可領1200元、500元、150元、50元、15元共5張優惠券，可於各式商品消費滿額時立即折抵，若綁定富邦J卡付款，單筆消費不限金額再享最高3%回饋。