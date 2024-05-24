殺不死大谷翔平！盜壘成功率100%怎辦到？　鈴木一朗：速度非關鍵

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該場比賽，大谷翔平於4局擊出二壘安打後，大膽盜上三壘，結果響尾蛇捕手Moreno暴傳，大谷跑回本壘為道奇先馳得點，接著6局在得點圈有人情況下，大谷擊出帶有1分打點的安打後，隨後成功盜二壘，並在Will Smith適時安打跑回分數，本季13次盜壘嘗試全部成功。
響尾蛇投手Brandon Pfaadt雖然投球速度不算快，但搭配的捕手是擁有頂級臂力的Moreno，他才剛於去年贏得國聯捕手金手套獎，擁有聯盟最高的39％阻殺率。今年開季至今，Moreno阻殺率35%依舊維持高檔，尤其他的捕手起跳時間（Pop time）為1.86秒，排全聯盟第2，傳三壘時間為1.48秒，排全聯盟第7。
即便如此，大谷依然能在這樣的狀態下，單場演出2次盜壘成功，讓Moreno驚嘆不已：「大谷翔平非常了解該如何盜壘，他知道自己的優勢在哪裡。」
道奇教練分析盜壘兩種類型
道奇隊的一壘教練Clayton McCullough指出，擅長盜壘的球員主要分為兩種類型，「第一種是利用速度的選手，例如辛辛那提紅人快腿Elly De La Cruz，他在5月17日對道奇比賽中，單場跑出4次盜壘成功。」
然而，盜壘並不僅僅取決於速度。McCullough教練解釋道：「像大谷翔平這樣能閱讀球員習慣，並且擁有出色跑壘技術的球員，是屬於第二種類型，大谷能仔細觀察投手，所以起跑很快，而且他知道如何從第一步起就開始加速。」
鈴木一朗：速度不是關鍵
根據大聯盟STATCAST數據，大谷衝刺速度為28.2英尺/秒，在聯盟中排名第92。然而，大谷從打擊區到一壘的平均時間為4.11秒，排名聯盟第5，這顯示大谷在純速度上並不佔優勢，但他靠著優異的盜壘技術彌補了跑速。
傳奇球星鈴木一朗在大聯盟打滾19年，累計509次盜壘成功，一朗曾表示：「比我跑得快的人多的是。」 一朗強調，速度並非盜壘成功的唯一要素，大谷翔平也認同前輩一朗的觀點：「起跑才是真正的關鍵，起跑時機和勇氣絕對是最重要的。」