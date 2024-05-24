有叛徒？民進黨團提案一度「表決通過」藍委面露驚恐大喊：算錯了
立法院會今續審國會改革法案，藍白兩黨聯手提案將報告事項278案退回程序委員會，民進黨團提議記名表決時，竟以59人贊成通過，現場藍委氣氛尷尬互看，馬上提出重付表決，第二次投票結果僅49票，順利否決掉民進黨團提案。
記者莊蕙如／台北報導
因行政院長卓榮泰將於31日到立法院施政方針報告，立法院會僅剩今天跟下周二能夠處理國會改革法案，否則又要等待總質詢結束後。在野黨更加希望能力拚今天三讀通過，攜手提案退回報告事項278案，民進黨團立即喊「有異議」，立法院長韓國瑜裁示表決。
韓國瑜接著請議事人員清點人數，現場共111人，民進黨團提議要求點名表決，韓表示用舉手表決決定是否通過。出乎意料的是，贊成者59人通過。
現場國民黨立委聽到舉手表決結果，面露驚恐看向彼此直呼「不可能啊！算錯了。」立即提議重付表決，結果贊成者變成49位，民進黨團提議不通過。
結果一變換民進黨團不滿韓國瑜的決議，要求表決、重付表決，但都因贊成者少數不通過，多次來回重投之下，也浪費了不少時間。韓國瑜選擇繼續處理藍白提案，兩黨挾人數優勢，贊成60人通過，278案退回程序委員會。