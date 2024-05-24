Uber Eats拉攏騎士5/27小費加倍送 全聯加碼送獎勵金和接單小禮
Uber日前傳出將收購foodpanda台灣市場，騎士權益成為了關注話題，Uber Eats特別在今（24）日宣布與全聯福利中心合作，選定與「吾愛騎士」諧音的 5 月 27 日當天推出「527 吾愛騎士感恩日」活動。除了祭出「平台小費加倍奉還」發放與小費同等金額之獎勵，更準備了 527 張「2024 中華職棒明星對抗賽」門票做為雙人套票抽獎活動。
記者周淑萍/綜合報導
Uber Eats 平台上的消費者及 Uber Direct （優物流）商家合作夥伴於 5 月 27 日當天提供給外送合作夥伴的小費金額，Uber Eats 將發放與該小費同等金額之獎勵給完成該筆訂單的外送合作夥伴，例如，當天完成一筆訂單獲得100元小費，Uber Eats 將會再額外給予 100 元小費活動獎勵給予外送合作夥伴。每位外送合作夥伴當日有機會獲得最高小費獎勵上限為 1500 元。
此外，據「2023 Uber Eats 經濟影響力報告」指出，約 61% 的外送合作夥伴為家中照顧父母的主力，而約 30% 負責照顧孩子。因此，Uber Eats 期待能夠為外送合作夥伴創造與親友同樂的美好時光，將從符合資格者中抽出「 2024 中華職棒明星對抗賽」雙人門票。
Uber Eats 商家合作夥伴全聯福利中心也響應活動，加碼好康獎勵，只要外送合作夥伴於 5 月 27 日當日透過 Uber Eats 完成「全聯福利中心」或「全聯小時達」的外送訂單，每筆訂單可額外獲得10元獎勵。 5 月 27 日當日至全台全聯福利中心門市取貨時，只要出示取單編號，即可免費獲得全聯阪急奶油手撕包、康乃馨加護抗菌潔膚巾。同時再抽煙波大飯店商品禮券、按摩券等。完成「全聯福利中心」或「全聯小時達」訂單的 Uber Eats 外送合作夥伴，另外可獲得品牌好禮抽獎資格，獎項包含 Uber Eats 品牌帆布袋、腰包、餐碗、折疊椅等。
尚未被合併的foodpanda近期則是低調許多，但針對會員還是持續推出每週三的超級會員日，知名品牌全品項 7 折優惠，像是下週三（5/29）就有天仁茗茶全品項7折優惠，加入pandapro 會員還會加送300元優惠券。