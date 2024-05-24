金曲35／Lulu黃路梓茵3度扛主持！陳明珠、黃偉晉星光大道再合體

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再次搭檔接任星光大道主持人的陳明珠和黃偉晉，紛紛表示非常期待能再度合作，也感謝各界的肯定。陳明珠表示：「和偉晉累積了許多大型主持的合作經驗，相信我們會有更好的默契！典禮前會先主持入圍節目，讓我們對入圍者有更深入的認識。」兩人也預告將精心安排，給所有關注金曲獎的嘉賓和觀眾驚喜！黃偉晉則感到相當榮幸，除了和明珠的絕佳默契，總是做足準備的他，也期許第2次的紅毯主持可以有更完美的表現。
已連續3年在紅毯上服務入圍者的陳明珠，口條台風備受肯定，她透露自己的「武功秘笈」就是體能訓練和增進語言能力，她表示，主持時間長達2小時，身穿禮服並腳踩10公分高跟鞋是最大挑戰；此外，去年4聲道切換自如的她，表示將持續精進語言能力，讓來到金曲獎的海內外音樂人賓至如歸。
同樣熱愛音樂的黃偉晉給自己的首要任務就是要比去年更好，和陳明珠的分工合作也相當熟悉，讓已經很好的默契更上一層樓，把最好的一面展現給大家。歌手出身的黃偉晉，近期在主持中的亮眼表現備受肯定，坦言入行時是因為音樂：「不管切換到什麼身分，回歸到音樂領域就像回到最根本的我，音樂是我的初心，也是最靠近自己的時候。」。去年也發行個人迷你專輯的陳明珠，過去專注主持，去年突破同溫層讓更多人認識她，也期待未來能有跨界音樂作品和大家分享，開心表示：「音樂正是我此時此刻夢寐以求的魔毯。」
《第35屆金曲獎頒獎典禮》將於6月29日在台北小巨蛋舉行，承辦單位台視當天下午5點起將現場轉播星光大道及晚間7點的頒獎典禮。