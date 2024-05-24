颱風艾維尼將生成！吳德榮揭「對台影響」示警：下週慎防劇烈天氣
今年西北太平洋上第1號颱風「艾維尼」，最快今（24）日下半天或入夜後就有可能生成，目前中心位置在菲律賓東方海面上，以時速20公里向西北移動。中央氣象署預估，從目前路徑預報來看，即便第1號颱風生成，未來也會在呂宋島北方逐漸轉向東北遠離，應不會直接影響台灣，短期內台灣附近仍受到南方滯留鋒面影響水氣偏多。中央大學大氣系兼任副教授、氣象專家吳德榮則提醒，雖然颱風影響不大，但真正要注意的是下週二（5/28）新一波鋒面南下所帶來的劇烈天氣，尤其下週的下半週，滯留鋒面北上過程可能引進旺盛西南風，屆時西半部地區、特別是中南部山區要嚴防豪雨威脅。
記者鍾怡婷/綜合報導
吳德榮指出，艾維尼颱風雖然預估強度可能達到中度颱風等級，但相較於「行星尺度」的鋒面系統，並不會造成太大的影響。短期內台灣天氣主要都受到滯留鋒面的影響為主，明起到下週一（5/25~5/27）天氣型態與今天類似，各地偶有不穩定的降雨，留意午後可能有局部大雨發生。
下週二恐出現冰雹、颮線劇烈天氣 下週三、週四天氣稍微回穩
下週二（5/28）將有另一道鋒面系統南下，預估這道鋒面的結構及強度，都比本週的鋒面更紮實，不過下週這道鋒面偏向移動性，主要的降雨會落在週二通過的這段期間，不排除有中小尺度的對流系統發展，出現冰雹、颮線等劇烈天氣。
下週這波鋒面大約一天左右移動到巴士海峽後，週三、週四（5/29~5/30）天氣稍微回穩，不過下週五（5/31）模式預報顯示，這道鋒面可能被太平洋高壓推擠北上來到台灣上空，屆時天氣又將轉為不穩定的型態。吳德榮表示，由於目前西南風軸線大致往菲律賓一帶，下週五過後鋒面北上，很可能連帶把西南風軸線帶往台灣，屆時要觀察西南風的強度及水氣多寡，才能研判對台灣帶來雨勢大小。
吳德榮強調，由於預報時間超過一週，目前還言之過早，不過一旦西南風風速強、水氣多，加上鋒面帶來的不穩定，很可能激發中尺度對流系統發展，對中南部山區威脅頗大，必須密切留意。