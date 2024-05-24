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快訊／賀軍翔遭列妨害性自主被告　經紀人稱「拍戲中」遭劇組打臉

▲戲拍一半得知被列妨害性自主被告，賀軍翔經紀人做出回應。（圖／記者陳明中攝）
▲戲拍一半得知被列妨害性自主被告，賀軍翔經紀人做出回應。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒楊慧玲／台北報導

40歲賀軍翔今（24）日位於民生社區的住家被警方持搜索票搜索，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被列為「妨害性自主罪」被告，為保全證據才進行搜索。近來正在拍新戲的賀軍翔，得知自己涉犯妨害性自主罪、住處遭搜索，經紀人表示，不了解詳細狀況：「他正在拍戲，謝謝關心，會配合調查。」不過稍後該說法遭劇組打臉，「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」

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賀軍翔2017年6月和圈外女友陳怡玟奉子成婚，3年後，他被週刊直擊，深夜在外摟著長髮女子，兩人甜蜜摟抱、頭靠肩，卿卿我我，還疑似親吻，經紀公司隨後發聲明澄清，兩人為朋友關係，賀軍翔當天聚會喝得比較多，太過熱情，動作比較大，但並沒有任何越過朋友界限的動作。

▲賀軍翔與圈外老婆陳怡玟結婚6年。（圖／NOWnews資料照）
▲賀軍翔和初戀、交往10多年的圈外人陳怡玟結婚近7年。（圖／NOWnews資料照）
去年5月，資深狗仔葛斯齊爆料，拍到已婚的賀軍翔與酒店妹3度舌吻，以及對好友張勛傑動手、叫囂，葛斯齊表示，手上握有進一步的證據，但還不適合公開。

賀軍翔沉默3天後，發律師信喊告：「賀先生並未與任何第三人有踰矩行為，日前媒體之不實報導已嚴重影響賀先生和家人的生活及工作，對於媒體未先求證即予散布不實內容之作為，賀先生深表遺憾，對於捕風捉影之事，賀先生不願過多回應造成社會資源之浪費。」否認葛斯齊一切說法。

目前得知賀軍翔今天早上到松山分局做完筆錄就離開，檢方尚未發傳喚通知書請他到案說明，而正在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》的賀軍翔，劇組向《NOWnews今日新聞》表示：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」

▲賀軍翔在《不夠善良的我們》中詮釋的中年男子，博得眾多男性觀眾認同：「我們終於被關心了！」（圖／公視、MyVideo提供）
▲賀軍翔在《不夠善良的我們》中演活中年男子對親情、感情的壓抑，被看好角逐金鐘視帝。（圖／公視、MyVideo提供）
▲賀軍翔一家四口。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔相當保護老婆陳怡玟和一雙愛女。（圖／賀軍翔臉書）
賀軍翔小檔案

生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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