快訊／賀軍翔遭列妨害性自主被告　經紀人稱「拍戲中」遭劇組打臉

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去年5月，資深狗仔葛斯齊爆料，拍到已婚的賀軍翔與酒店妹3度舌吻，以及對好友張勛傑動手、叫囂，葛斯齊表示，手上握有進一步的證據，但還不適合公開。
賀軍翔沉默3天後，發律師信喊告：「賀先生並未與任何第三人有踰矩行為，日前媒體之不實報導已嚴重影響賀先生和家人的生活及工作，對於媒體未先求證即予散布不實內容之作為，賀先生深表遺憾，對於捕風捉影之事，賀先生不願過多回應造成社會資源之浪費。」否認葛斯齊一切說法。
目前得知賀軍翔今天早上到松山分局做完筆錄就離開，檢方尚未發傳喚通知書請他到案說明，而正在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》的賀軍翔，劇組向《NOWnews今日新聞》表示：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」
賀軍翔小檔案
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110