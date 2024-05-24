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《碧藍航線》7週年泳裝動畫遭YT擋！莫加多爾ASMR預告片也消失

▲《碧藍航線》22日推出7週年泳裝宣傳2D動畫片，但一度遭YouTube阻擋，新角色「莫加多爾」的ASMR預告片也面臨消失命運。（圖／取自X@azurlane_staff）
▲《碧藍航線》22日推出7週年泳裝宣傳2D動畫片，但一度遭YouTube阻擋，新角色「莫加多爾」的ASMR預告片也面臨消失命運。（圖／取自X@azurlane_staff）

記者賴禹妡／綜合報導

即時模擬海戰手遊《碧藍航線》22日推出7週年泳裝宣傳2D動畫片，原版影片上傳到YouTube後，觀看條件一度被限制年齡，官方重新剪輯上傳後才得以讓未成年也能觀看。而遊戲中推出的新角色「莫加多爾」將於6月在DLsite推出ASMR錄音作品，官方原定推出短片宣傳，但疑似尺度過大又遭到YouTube限制，因此官方於22日宣布影片不上傳的消息。

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《碧藍航線》中有許多尺度較大的造型及立繪，但目前作品分級仍在「輔15級」，且官方推出的ASMR錄音作品也全是「一般向」，也經常透過短片在YouTube上宣傳，至今已累積數十部作品。

▲（圖／取自X@azurlane_staff）
▲《碧藍航線》中有許多尺度較大的造型及立繪，但目前作品分級仍在「輔15級」。（圖／取自X@azurlane_staff）
而「莫加多爾」的角色設定就是對指揮官（玩家身份）相當癡迷，不僅時常說出煽情言詞，泳裝造型「靜謐一偶得燥熱」立繪中也出現愛心眼，因此ASMR錄音作品可能會出現較為露骨的片段。

《碧藍航線》22日推出7週年泳裝宣傳2D動畫片，原版影片上傳到YouTube後，觀眾客群一度被判定為需要年齡認證，但官方將影片轉為私人，並剪輯掉部分內容重新上傳，才得以讓未成年也能觀看影片，因此不少粉絲認為「莫加多爾」ASMR錄音作品可能也是遇到類似情形。

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