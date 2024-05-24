航運股、AI概念股逆勢走強　台股終場跌點收斂至42點、收21565點

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權值股今日為賣壓重心，台積電開在今日最低價下跌17元、來到858元，隨後在買盤挹注之下，終場收在8元、來到867元；鴻海則是逆勢走高3元、收在今日最高價176元；聯發科終場下跌10元、1195元。
今日電子成交比重稍微下降，低於7成來到69.6%。今日電子族群以AI概念股表現最為強勁，股王信驊亮燈漲停、來到3695元，宏碁強漲逾7%，所羅門上漲逾5%，世芯-KY、勤誠、凌華上漲逾3%，嘉澤、創意、雙鴻、健策上漲逾2%。
機器人概念股持續走強，羅昇亮燈漲停至40.95元，宏碁上漲逾7%，敦泰、昆盈、三聯上漲逾6%，盟立、所羅門上漲逾5%，欣技、永彰、廣運上漲逾4%。
非電族群今日也表現強勁，其中以航運類股表現最亮眼，類股指數上漲逾2.7%，位居類股漲幅冠軍，海危機加上歐美補庫存持續推升運價，萬海昨日法說會上表示，到10月前主要造櫃廠都是滿單，今年營運比去年轉好可期，雖被「關禁閉」但今日股價開高走高，萬海股價上漲逾5%，長榮同樣上漲逾5%，同樣被「關禁閉」陽明上漲逾3%，志信、台驊投控、新興上漲逾2%，台航、華航、台灣虎航-創、正德上漲逾1%。
尾盤點火的還有觀光股，類股終場上漲將近1%，位居漲幅季軍。五福上漲逾7%，山富上漲逾4%，易飛網、晶華、鳳凰、燦星旅、志信上漲逾2%。