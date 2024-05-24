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航運股、AI概念股逆勢走強　台股終場跌點收斂至42點、收21565點

▲台北股市今（24）日在電子、傳產族群點火上攻之下，指數終場跌點收斂到42.09點或0.19%，收在21565.34點，5日線失而復得，成交量為4134.54億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（24）日在電子、傳產族群點火上攻之下，指數終場跌點收斂到42.09點或0.19%，收在21565.34點，5日線失而復得，成交量為4134.54億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

美國股市昨（23）日全數收黑，而賣壓也影響到台北股市的表現，今（24）日拉回震盪，開盤下跌164.76點、來到21576.77點，盤中最低一度到21381.25點，不過隨後在台積電跌幅收斂，以及電子、傳產族群點火上攻，激勵指數終場跌點收斂到42.09點或0.19%，收在21565.34點，5日線失而復得，成交量為4134.54億元。此外，台股今日收週線，拉出第六根週K線。

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大盤拉回震盪，中小型股卻逆勢走高，櫃買指數開低走高，終場收在今日最高點，上漲2.65點或1.05%，收在254.61點，日K拉出長下影線，短期均線、半年線失而復得，成交量為1134.47億元。今日個股成交量排行前五名為：宏碁、昆盈、富喬、矽統、一詮；個股成交值排行前五名為：台積電、長榮、所羅門、鴻海、一詮。

權值股今日為賣壓重心，台積電開在今日最低價下跌17元、來到858元，隨後在買盤挹注之下，終場收在8元、來到867元；鴻海則是逆勢走高3元、收在今日最高價176元；聯發科終場下跌10元、1195元。

今日電子成交比重稍微下降，低於7成來到69.6%。今日電子族群以AI概念股表現最為強勁，股王信驊亮燈漲停、來到3695元，宏碁強漲逾7%，所羅門上漲逾5%，世芯-KY、勤誠、凌華上漲逾3%，嘉澤、創意、雙鴻、健策上漲逾2%。

機器人概念股持續走強，羅昇亮燈漲停至40.95元，宏碁上漲逾7%，敦泰、昆盈、三聯上漲逾6%，盟立、所羅門上漲逾5%，欣技、永彰、廣運上漲逾4%。

非電族群今日也表現強勁，其中以航運類股表現最亮眼，類股指數上漲逾2.7%，位居類股漲幅冠軍，海危機加上歐美補庫存持續推升運價，萬海昨日法說會上表示，到10月前主要造櫃廠都是滿單，今年營運比去年轉好可期，雖被「關禁閉」但今日股價開高走高，萬海股價上漲逾5%，長榮同樣上漲逾5%，同樣被「關禁閉」陽明上漲逾3%，志信、台驊投控、新興上漲逾2%，台航、華航、台灣虎航-創、正德上漲逾1%。

尾盤點火的還有觀光股，類股終場上漲將近1%，位居漲幅季軍。五福上漲逾7%，山富上漲逾4%，易飛網、晶華、鳳凰、燦星旅、志信上漲逾2%。

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