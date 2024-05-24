獨／《波拉西亞戰記》捏臉系統當醫美用！十元急喊：快把我腿拉長
遊戲橘子代理的MMORPG巨作《波拉西亞戰記》，是旗下首款限制級遊戲，響應遊戲中「旅團」的核心精神，特地找了中職5大啦啦隊、共25名成員合體大跳《波拉西亞戰記》團戰應援曲。樂天女孩Rakuten Girls由隊長筠熹，帶領其他4名成員十元、卉妮、若潼、菲菲參戰，拍攝現場笑果不斷。
記者黃韻文／綜合報導
中職5隊啦啦隊第一次集合起來拍攝廣告，特殊經驗讓大夥興奮不已，也相當期待成品。而樂天女孩成員「十元」陳詩媛日前認愛羽球國手王齊麟，由於男方身高188公分、女方身高152公分，兩人相差36公分成了「最萌身高差」。
這次擔任《波拉西亞戰記》宣傳大使，十元透露非常開心、而且難能可貴，「因為通常要比較性感才能拍遊戲廣告，想不到我此生也有今天。」隊長筠熹火速補槍：「小短腿也是有春天」，引發哄堂大笑。
隊長筠熹身為隊伍中的「遊戲擔當」，玩過最多遊戲，從經典懷舊的電腦遊戲 《便利商店》，一路玩到線上遊戲《爆爆王》、《跑跑卡丁車》，還能說出20年前的遊戲前身名稱是「彈水阿給」，立刻被笑說是「老人」自曝年紀。
主打4K頂級畫質的《波拉西亞戰記》，除了邀請國際大師操刀戰爭美學，更引進「捏臉系統」讓玩家打造專屬造型，細緻度極高，五官都能以毫米之差精雕細琢，許多玩家光是在創角階段，就忍不住耗上大把時間。
隊長筠熹提到，透過「捏臉系統」會想在遊戲裡，打造出一個跟自己很像、「但是又要變漂亮」的角色。若潼認為「自己捏臉很有成就感，會更用心投入在遊戲裡。」但下秒就歪樓，「也可以用捏臉系統看一下自己醫美後會不會成功。」而十元想起拍攝形象照時，總是被攝影師叮嚀「腿再伸長點」，因此在打造角色時首要之重，就是先把腿拉長。