「詹皇之子」Bronny與周志豪是選秀試訓2大贏家！美媒曝關鍵原因

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根據美媒《Clutch Points》知名記者Brett Siegel報導，他表示Bronny James與周志豪2人，是本屆聯合試訓的2大贏家。Siegel首先提到Bronny James，他認為Bronny在試訓上展現出個人優異的運動能力，「在2024年NBA選秀大名單2.0的所有100名球員當中，Bronny James最終成為上升幅度最大的球員，總排名從第90位上升到第60位，上升了30位。」
「雖然有人認為Bronny在大學時期的表現不佳，但這位19歲的年輕人，一上場就吸引了球場上所有人的目光。儘管聯盟當中有許多人對他的看法相當兩極，但他也具備了許多球隊要尋找的無形特質。」Brett Siegel如此說到。
至於華裔中鋒周志豪，在聯合試訓上則以投籃能力讓人印象深刻，Siegel說：「有幾支球隊希望提升他們前場的天賦，而周志豪在聯合試訓中，展現出的投籃能力無疑讓許多人瞠目結舌。周志豪的實際選秀順位在第 20位到第30位之間，尼克、騎士、公鹿和太陽都有可能成為這位巨人的下家。只要他繼續努力提升自己的投籃能力，和整體的身材狀態，周志豪對擁有首輪選秀權的球隊，將更具有吸引力。」
今年被稱為是選秀小年 Siegel認為仍有優良璞玉
而Brett Siegel最後也總結到今年的選秀會，他表示雖然今年被外界譽為是「選秀小年」，但仍然有許多足以改變球隊的璞玉，「很多人都說2024年NBA選秀令人失望，缺乏足夠天賦，這些事實上都是自私的看法。當然，這屆選秀中沒有LeBron James這種會在未來幾年，改變聯盟格局的天才。但是今年選秀大會上有幾位有望入選全明星的球員，而這屆選秀也將產生許多至少在聯盟效力超過10年的球員，今年可能不是最好的選秀，但其中也有很多璞玉。」