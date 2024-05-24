平野惠一職掌中信兄弟很無力！透露台灣球員通病：要追上日韓還久

「詹皇之子」Bronny與周志豪是選秀試訓2大贏家！美媒曝關鍵原因

▲今年的NBA選秀會將在6月27日和28日舉辦，其中「詹皇之子」Bronny James(左2)與華裔中鋒周志豪(左4)都將參加本屆選秀，他們是否獲選、以及順位如何都備受關注。（圖／取自社媒X）
▲今年的NBA選秀會將在6月27日和28日舉辦，其中「詹皇之子」Bronny James(左2)與華裔中鋒周志豪(左4)都將參加本屆選秀，他們是否獲選、以及順位如何都備受關注。（圖／取自社媒X）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃今年的選秀會，即將在一個月後左右到來，時間訂在6月27日和28日，第一天為首輪選秀，第二天則是第2輪選秀。而本次選秀會最受矚目的球員，除了「詹皇之子」Bronny James之外，本賽季率領普渡大學闖進NCAA冠軍戰的華裔中鋒周志豪，也是外界關注焦點。而如今根據美媒報導，Bronny James與周志豪2人，是選秀試訓的2大贏家，Bronny以他的「運動能力」令人印象深刻，至於周志豪則是展現不俗的「投籃能力」，他們的選秀順位也有機會能夠持續攀升。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Bronny James與周志豪是2大贏家　美媒點出其中關鍵

根據美媒《Clutch Points》知名記者Brett Siegel報導，他表示Bronny James與周志豪2人，是本屆聯合試訓的2大贏家。Siegel首先提到Bronny James，他認為Bronny在試訓上展現出個人優異的運動能力，「在2024年NBA選秀大名單2.0的所有100名球員當中，Bronny James最終成為上升幅度最大的球員，總排名從第90位上升到第60位，上升了30位。」

「雖然有人認為Bronny在大學時期的表現不佳，但這位19歲的年輕人，一上場就吸引了球場上所有人的目光。儘管聯盟當中有許多人對他的看法相當兩極，但他也具備了許多球隊要尋找的無形特質。」Brett Siegel如此說到。

至於華裔中鋒周志豪，在聯合試訓上則以投籃能力讓人印象深刻，Siegel說：「有幾支球隊希望提升他們前場的天賦，而周志豪在聯合試訓中，展現出的投籃能力無疑讓許多人瞠目結舌。周志豪的實際選秀順位在第 20位到第30位之間，尼克、騎士、公鹿和太陽都有可能成為這位巨人的下家。只要他繼續努力提升自己的投籃能力，和整體的身材狀態，周志豪對擁有首輪選秀權的球隊，將更具有吸引力。

今年被稱為是選秀小年　Siegel認為仍有優良璞玉

而Brett Siegel最後也總結到今年的選秀會，他表示雖然今年被外界譽為是「選秀小年」，但仍然有許多足以改變球隊的璞玉，「很多人都說2024年NBA選秀令人失望，缺乏足夠天賦，這些事實上都是自私的看法。當然，這屆選秀中沒有LeBron James這種會在未來幾年，改變聯盟格局的天才。但是今年選秀大會上有幾位有望入選全明星的球員，而這屆選秀也將產生許多至少在聯盟效力超過10年的球員，今年可能不是最好的選秀，但其中也有很多璞玉。」

Bronny James成本屆選秀最受矚目球員！詹皇發聲：我喜歡他的心態

Bronny James稱身為詹皇之子「很艱難」！坦言：要面對很多批評

Bronny挑戰NBA被看衰！聯盟模板曝光　ESPN斷言：湖人不選就落選

得Bronny不等同「打包」詹皇！湖人決定出手　洛時：將用55號籤選

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載