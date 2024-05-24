墾丁畢旅6學生嘔吐、抽搐！稱「看見不明物體」 民俗專家這麼看
24日凌晨，屏東墾丁某飯店有6名畢旅學生不適，警消接獲通報前往，而6名學生（5女1男）突然出現嘔吐、抽搐、昏迷等症狀，且現場還有同學稱目擊「靈異現象」。所幸6人送醫後已無大礙，目前院方初步排除一氧化碳中毒及食物中毒，檢查之後認為是受到驚嚇「換氣過度」導致，所幸6人已於24日上午出院，詳細狀況警方還在釐清。
記者林盈君、孫唯容／綜合報導
對此，《NOWnews今日新聞》訪問民俗專家陳裕農先生，他指出，學生出現集體嘔吐與昏迷，從民俗的角度來看，應該是被「沖煞到」，簡單來說就是中邪。陳先生表示，旅館是流動率很大的場所，有些靈體會住在裡面、暫時逗留，如果冬季住房率低，部分房型空置較久就可能會讓靈體逗留在房間內，和學生互相沖煞到，不過這些靈體應該沒有惡意，建議去大廟拜拜即可。
回顧事發經過，24日凌晨，花蓮某國中前往墾丁進行畢業旅行，有6名學生突然集體身體不適，出現嘔吐、昏迷等症狀，墾丁及恆春消防分隊據報後，將6名學生送往醫院救治，所幸均無大礙，不過現場有學生指出，疑似在房內「看見靈異現象，閃過有人自殺畫面及聞到奇特氣味」，之後同學就出現身體不適，目前院方初步排除一氧化碳中毒及食物中毒，檢查之後認為是受到驚嚇「換氣過度」導致。
校方指出，前幾天畢旅有到遊樂區、風景區，一切正常無異狀，疑畢旅期間學生談論鬼故事，加上有學生身體不適，才傳出靈異現象一事。昨天是畢業旅行的最後一晚，學生出狀況當下帶隊老師隨即緊急處理，6名同學經送醫檢查沒有問題後，已於凌晨陸續出院，預計今天就會返校，學生目前都很平安。