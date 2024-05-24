藍營稱藐視國會罪是「綠營這大咖」12年前提案 卓冠廷：顛倒是非
國民黨團、民眾黨團在這個會期推行「國會改革法案」修法，國民黨立委吳宗憲表示，「藐視國會罪」是林佳龍在2012年擔任立委時提出的。對此，民進黨新北市議員卓冠廷痛批「到底在亂講什麼？」
政治中心/綜合報導
民進黨新北市議員卓冠廷在政論節目反擊藍委吳宗憲的說法，「當時個別委員提的個別版本，最後因為大家沒共識所以沒有出委員會，今天是民進黨團有共識，提了一個民進黨團版本，國民黨絕口不提。民進黨團有提案凝聚了黨團的共識，我們要國會改革、要文件調查權、要黨團協商規範、要人事同意權、要保障立委質詢權，為什麼你們不審我們的版本？」
卓冠廷進一步指出，國民黨說是林佳龍12年前提的草案，但剛好那時候自己在當國會助理，可以確定林佳龍提的版本跟國民黨提的完全不一樣，「你們到底亂講什麼？」，因為當時林佳龍提的版本卓冠廷有看過，而且還幫忙修了一下，當時的版本完全沒有提「藐視國會」、「反質詢」，怒嗆這是國民黨發明的，不要把這兩個鍋推到民進黨身上。
卓冠廷強調，民進黨在12年前提案的調查權範圍「只限於文件調閱」，跟國民黨提的「包山、包海、包天」完全不一樣，而且12年前提的相關罰則，也不像國民黨現在提的「可以連續開罰」，更怒嗆「只要做一件事，把它拿出來在委員會好好討論有這麼難嗎？」