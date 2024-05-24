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鄭明典回歸播報氣象？自爆「彭啓明找我接棒節目」　眾敲碗喊支持

▲前氣象局長鄭明典在臉書上透露，彭啟明有意找他接手網路天氣節目，讓一票網友興奮喊支持。（圖／記者顏俊強攝）
▲前氣象局長鄭明典在臉書上透露，彭啟明有意找他接手網路天氣節目，讓一票網友興奮喊支持。（圖／記者顏俊強攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

曾任天氣風險公司總經理的彭啟明，於5月20日新內閣交接後接任環境部長，他主持的網路天氣節目《彭博士觀風向》也於5月17日最後一次直播後停播。不過，前中央氣象局長鄭明典今（24）日在臉書上透露，彭啟明有意找他接手，希望節目不中斷。該貼文吸引超過5300人點讚，支持鄭明典接手節目繼續播報天氣。

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前氣象局長鄭明典於粉專發文表示，「彭博士（彭啟明）跑去當部長，他在雅虎有個談天氣的節目，他希望節目不要停，希望我去接......」。

▲今（24）日前氣象局長鄭明典在臉書上透露，彭啟明有意找他接手網路天氣節目。（圖／翻攝自鄭明典FB）
▲今（24）日前氣象局長鄭明典在臉書上透露，彭啟明有意找他接手網路天氣節目。（圖／翻攝自鄭明典FB）
鄭明典於1991年進入氣象局，於2023年7月屆齡退休，多年來持續在臉書分享天氣相關資訊，並與網友們相互討論、交換意見，累積至今已有近20萬名粉絲追蹤，曾於《NOWnews今日新聞》獨家專訪時驚爆，未來臉書談論天氣的文章，將與他在氣象局的生涯共同劃下句點。

雖然鄭明典退休後，仍是不定時有在臉書分享天氣資訊，不過如今傳出有機會接任網路天氣節目，定期播報天氣，也讓一票網友大喊支持，「我覺得可以，專業又有條理不二人選之一」、「兩位都有追蹤，相信您接手後一樣會有眾多的觀眾也造福大家」、「支持局長」。

▲中央氣象局局長鄭明典2020年上任，今（2023）年7月中旬即將退休，臉書有近19萬粉絲的他，竟然透露退休後可能不會撰寫天氣文章了。（圖／NOWnews社群中心製）
▲鄭明典於1991年進入氣象局，於2023年7月屆齡退休，多年來持續在臉書分享天氣相關資訊，並與網友們相互討論、交換意見。（圖／NOWnews社群中心製）

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