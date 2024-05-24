鄭明典回歸播報氣象？自爆「彭啓明找我接棒節目」 眾敲碗喊支持
曾任天氣風險公司總經理的彭啟明，於5月20日新內閣交接後接任環境部長，他主持的網路天氣節目《彭博士觀風向》也於5月17日最後一次直播後停播。不過，前中央氣象局長鄭明典今（24）日在臉書上透露，彭啟明有意找他接手，希望節目不中斷。該貼文吸引超過5300人點讚，支持鄭明典接手節目繼續播報天氣。
記者鍾怡婷/綜合報導
前氣象局長鄭明典於粉專發文表示，「彭博士（彭啟明）跑去當部長，他在雅虎有個談天氣的節目，他希望節目不要停，希望我去接......」。
鄭明典於1991年進入氣象局，於2023年7月屆齡退休，多年來持續在臉書分享天氣相關資訊，並與網友們相互討論、交換意見，累積至今已有近20萬名粉絲追蹤，曾於《NOWnews今日新聞》獨家專訪時驚爆，未來臉書談論天氣的文章，將與他在氣象局的生涯共同劃下句點。
雖然鄭明典退休後，仍是不定時有在臉書分享天氣資訊，不過如今傳出有機會接任網路天氣節目，定期播報天氣，也讓一票網友大喊支持，「我覺得可以，專業又有條理不二人選之一」、「兩位都有追蹤，相信您接手後一樣會有眾多的觀眾也造福大家」、「支持局長」。