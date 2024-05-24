《狐妖小紅娘》龔俊秀「冰塊腹肌」！與楊冪甜甜互動全網吃瓜
改編自超人氣動漫的奇幻古裝《狐妖小紅娘月紅篇》昨（23）日在愛奇藝國際版盛大開播後，在1天內就衝上平台排行榜TOP3。劇中男星龔俊一段上空練功打秀時露出的「冰塊盒腹肌」引起熱烈討論，其實龔俊過去也曾在受訪時也表示：「我身材可以啊！專門拍了一場練功的戲，可以期待一下。」沒想到開播即巔峰，讓觀眾大飽眼福，而他與楊冪的互動，更是甜到引來120萬名網友圍觀吃瓜。
記者施以慧／綜合報導
《狐妖小紅娘月紅篇》開播4集就登上陸網熱度榜冠軍，不僅龔俊的肌肉成為觀眾的焦點，讓粉絲議論紛紛：「是如何做到塊塊分明」、「這樣的身材有在漫畫裡見過」、「穿衣顯瘦、脫衣有肉。」憑著好身材直接被封為「撕漫男」，而龔俊在戲中靈動、活潑的演技也大受讚譽，那份自然的少年感讓「東方月初」一角被觀眾喜愛，觀眾紛紛表示：「如果賣萌可以換錢，那月初已是塗山首富」一波花式誇讚讓龔俊相當害羞。
劇中這一段龔俊與楊冪在網上的互動更是讓眾人圍觀吃瓜，劇組曝光劇中一段被狐妖纏身圍毆的畫面，龔俊向楊冪撒嬌表示：「姐姐快來看看！他們欺負我。」但楊冪與劇中飾演的冷酷女霸總「塗山紅紅」一樣態度回覆：「嗯，怎麼了？」龔俊再度使出賣萌絕招回應，「妖仙姐姐你要替我做主啊！」引來120多萬人圍觀。
在《狐妖小紅娘月紅篇》最新播出劇情中，楊冪所飾演的「塗山紅紅」透露：「苦情樹曾牽起無數獨特情緣，卻從未有過人與妖相戀。」這讓龔俊飾演的人族東方月初相當詫異，但紅紅也點出關鍵在於「壽命」，即便能一時相戀，卻無法相守終身，兩人的命運和感情就在這場百年苦情樹結緣大會上產生了微妙的變化。
《狐妖小紅娘月紅篇》愛奇藝VIP會員於5月23日起連續更新4天，每日晚間6點在愛奇藝國際版獨家更新2集。