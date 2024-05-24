《波拉西亞戰記》超狂宣傳大使陣容亮相！25位啦啦隊女神一次集合

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宣傳影片以團體戰鬥為主要概念拍攝，展現遊戲中玩家團結作戰、彼此應援、共同為勝利吶喊的情境。影片布景更邀請台灣國寶級噴畫大師李錫堅操刀，身如其境的作品耗時兩天兩夜繪製，將遊戲裡中古世紀城門以及歐風村落經典背景完美重現。宣傳大使的服裝設計亦別有巧思，除了以遊戲守護者角色概念出發，融合皮革、鉚釘元素，並搭配格鬥、戰損風格手套，打造無畏女戰士樣貌的首套服裝外，也保留能展現啦啦隊青春洋溢原貌的隊服，並佐以《波拉西亞戰記》LOGO的金、銀雙色元素進行點綴，呈現女孩們截然不同的雙面風格。
完整宣傳大使名單為Dragon Beauties小龍女林襄、芷霖、昆娜、星岑、蘿拉；Rakuten Girls菲菲、筠熹、十元、若潼、卉妮；Passion Sisters妮可、邊荷律、畇二、凱蒂、汶汶；Uni-Girls YUKI、MINA、希美、JOY、少少；Fubon Angels秀秀子、慈妹、奶昔、李皓禎、李雅英。
《波拉西亞戰記》事前預約及預先創角活動持續熱烈進行中
玩家於6月10日12:00前完成「事前預約」，就能在遊戲上市時獲得「與龍共舞」造型及「甲辰龍鎧奧魯格」坐騎各一；加碼活動「金塊奪寶」也尚未結束，活動期間玩家每日可進行一輪金塊偷取，直至偷取失敗為止都能持續偷取累積金塊。活動結束後玩家將依照擁有的金塊總量級距，獲得相應的遊戲金幣序號。
而在6月6日12:00前，玩家也能至指定活動網站搶先選擇伺服器並創立角色，完成角色創立可進行「稱號」召喚，完成指定條件，就可加碼獲得「一般造型召喚券」*5張、「一般追隨者契約書」*5張、「一般坐騎召喚券」*5張、「強化卷軸選擇箱」*5個等額外獎勵。
「召集守護者」、「守護者前哨戰」活動同步開跑
官方同步攜手fun市集以及有閑購物啟動「召集守護者」、「守護者前哨戰」等活動，符合指定條件就有機會將精美好禮帶回家。
📍「召集守護者」：獨家領卡任務，完成後遊戲上市後再領樂豆點禮包等好禮。
只要至波拉西亞戰記官網完成「領卡任務」，即可獲得獨家數位收藏卡，遊戲上市後則可憑卡再領樂豆點禮包等好禮。
◾fun市集領卡任務：https://bean.fun/U7Gc2
📍「守護者前哨戰」：參加抽獎活動將精美好禮帶回家
即日起至6月10日，擁有有閑會員帳號即有一次抽獎機會；進入活動頁面並點擊城門畫面即可進行抽獎，就有機會將電競手機ROG Phone 8抽回家，以及各式有閑購物優惠券。
「守護者前哨戰」活動網頁：https://bean.fun/cvIFi
另外，《波拉西亞戰記》「守護者之鏡」活動即將分別於5月29日至6月2日在台中LaLaport南門，以及6月5日至6月9日在台北三創生活中心廣場登場，波拉西亞王國據點即將現身街頭，現場能看到完整還原的圖騰獸雕像，以及結合科技技術的傳送門互動裝置，有興趣的玩家千萬別錯過。
◾《波拉西亞戰記》官網：https://warsofprasia.beanfun.com/Main
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