基隆殺人未遂犯醫院逃脫！放風「躲草叢」 趁無人注意沿山壁逃跑
基隆殺人未遂犯簡郁紘19日從基隆南光醫院脫逃，逃亡4天後才在新北市新莊一處公寓被逮補，據了解簡郁紘利用放風時間躲在醫院吸菸區草叢，後續趁無人注意，沿著管制區一旁的山徑徒步逃離醫院，該醫院延遲逾4小時才報告警察機關，認定違反《精神衛生法》，引發社會大眾生命安全風險及恐慌，故從重裁罰9萬元罰緩。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，簡男不適應醫院環境，因次萌生脫逃犯意，19日上午上午9時51分許，簡男在該醫院管制區域內活動期間，躲藏在醫院吸菸區草叢、廢棄桌椅等遮蔽物後方，等到生活輔導員把其餘院所病患帶回籃球場、餐廳等空間，簡男再趁無人注意，在上午9時56分獨自一人沿著在管制區旁邊的山徑逃離醫院。
衛生局認定，該醫院違反現行《精神衛生法》第34條「精神照護機構於...病人行蹤不明時，應即報告當地警察機關」之規定，及考量該醫院事發後未即時報告當地警察機關，引發社會大眾生命安全風險及恐慌，情節重大，爰依同法第55條「違反..第34條第1項...規定之一者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰」之規定，從重裁罰9萬元。衛生局也已於23日派員至該醫院確認其改善作為，並將持續加強督導。