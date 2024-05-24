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賀軍翔才因《不夠善良》翻紅！突被告「妨害性自主罪」最新動態曝

▲賀軍翔才因《不夠善良的我們》翻紅，現在突被告「妨害性自主罪」，最新動態停留在6天前。（圖／賀軍翔臉書）
▲賀軍翔才因《不夠善良的我們》翻紅，現在突被告「妨害性自主罪」，最新動態停留在6天前。（圖／賀軍翔臉書）

記者薛羽彤楊慧玲／綜合報導

40歲賀軍翔近期演出《不夠善良的我們》男主角何瑞之再度翻紅，今（24）日驚傳他被列為「妨害性自主罪」被告，住家遭北檢搜索，目前已被查扣相關證據。賀軍翔透過經紀人回應「謝謝關心，會配合調查」，而他臉書最新動態停留在18日，他出席汽車品牌的帥照，如今被爆出負面消息，可能影響到他如日中天的事業。

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據悉，賀軍翔是在2023年遭酒店公關提告，賀軍翔今日被爆出位於民生社區的住家，上午10點多被警方持搜索票進入，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被列為「妨害性自主罪」被告，為保全證據才進行搜索。賀軍翔透過經紀人回應，「謝謝關心，會配合調查。」賀軍翔近期在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》，劇組回應《NOWnews今日新聞》：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」

▲賀軍翔為《不夠善良的我們》首次嘗試灰白短髮。（圖／公視、MyVideo提供）
▲賀軍翔日前演出《不夠善良的我們》，演技大獲好評。（圖／公視、MyVideo提供）
賀軍翔近日靠著《不夠善良的我們》何瑞之一角頗受好評，代言、戲約不斷，他的社群最新動態停留在18日出席汽車品牌的活動，他PO出多張帥照，即便40歲依然魅力十足，如今被爆出醜聞，恐怕影響他的事業，不過詳細案情還有待釐清。

事實上，賀軍翔出道以來形象不差，去年5月資深狗仔葛斯齊爆料，拍到已婚的賀軍翔與酒店妹3度舌吻，賀軍翔沉默3天後，發出律師聲明：「賀先生並未與任何第三人有踰矩行為」，之後葛斯齊態度也大逆轉，表示「尊重賀軍翔先生的法律權益，我會虛心面對，謝謝指教。」葛斯齊隨後又補充，爆料人的說法變了，「爆料人事後看到新聞，也向我主動表示當天喝多了，向我說了什麼也不知道，現在的我也很無語！」

▲▼賀軍翔年過40，外貌依然帥氣。（圖／賀軍翔臉書）
▲▼賀軍翔年過40，外貌依然帥氣。（圖／賀軍翔臉書）
▲▼賀軍翔年過40，外貌依然帥氣。（圖／賀軍翔臉書）
 
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔 
生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《全明星運動會》第三季 
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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