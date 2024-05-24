賀軍翔才因《不夠善良》翻紅！突被告「妨害性自主罪」最新動態曝

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賀軍翔近日靠著《不夠善良的我們》何瑞之一角頗受好評，代言、戲約不斷，他的社群最新動態停留在18日出席汽車品牌的活動，他PO出多張帥照，即便40歲依然魅力十足，如今被爆出醜聞，恐怕影響他的事業，不過詳細案情還有待釐清。
事實上，賀軍翔出道以來形象不差，去年5月資深狗仔葛斯齊爆料，拍到已婚的賀軍翔與酒店妹3度舌吻，賀軍翔沉默3天後，發出律師聲明：「賀先生並未與任何第三人有踰矩行為」，之後葛斯齊態度也大逆轉，表示「尊重賀軍翔先生的法律權益，我會虛心面對，謝謝指教。」葛斯齊隨後又補充，爆料人的說法變了，「爆料人事後看到新聞，也向我主動表示當天喝多了，向我說了什麼也不知道，現在的我也很無語！」
賀軍翔
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
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