2024最新韓國瑜5金句！國會打架他仍穩重：要對台灣的民主有信心

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在近日國會衝突下，韓國瑜接見外賓時卻被投以同情的眼神。韓國瑜對此則表示，「台灣民主會有一種自我治療的效果，請大家要對台灣的民主有信心。」暖心又衝鰻希望的一句話，瞬間溫暖了各黨人士與民眾。
2.我們眼中看著天邊的美麗的晚霞，但是我們也不敢忘記腳邊的玫瑰花，是這麼的鮮豔。
在提到台灣傳統產業未來發展時，韓國瑜表示「我們眼中看著天邊的美麗的晚霞，但是我們也不敢忘記腳邊的玫瑰花，是這麼的鮮豔。」他將產業行銷比喻的相當優美，更是呼籲海外相關紡織業者一起攜手與台灣產業合作，共創雙贏與多贏局面。
3.我們有一句古話，買賣不成，大家喝一杯酒、交個朋友，何嘗不是美好的一件事情。
韓國瑜對於海外交易的看法也相當簡單，還充滿接地氣的氛圍，他說，「我們有一句古話，買賣不成，大家喝一杯酒、交個朋友，何嘗不是美好的一件事情。」也讓競爭滿滿的市場頓時和平不少。
4.尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油
近日立法院經常發生爭執、扭打的情況，藍綠意見不合而多次發生群架風波。對此韓國瑜院長也說，「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油。」雖身為民黨的一員，但他中立又理性的發言也讓他獲得不少好感。
5.吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響才對人民有益。
立院的爭吵已經影響人民，立院外也不時有民眾聚集抗議，韓國瑜也表示，「吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響才對人民有益。」指出吵鬧並不會給人民帶來好處，反而是要想方法真正為人民有益。