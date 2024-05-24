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2024最新韓國瑜5金句！國會打架他仍穩重：要對台灣的民主有信心

▲韓國瑜以往時常妙語如珠，近日國會衝突不斷他仍不改伶牙俐齒，金句連發。（圖／資料照片）
▲韓國瑜以往時常妙語如珠，近日國會衝突不斷他仍不改伶牙俐齒，金句連發。（圖／資料照片）

記者莊蕙如／台北報導

立法院長韓國瑜曾擔任北農總經理、高雄市長等等職位，雖然政治之路起起伏伏，淡線金成為立法院長的韓國瑜評價越來越好，聲量也不斷上升。韓國瑜以往時常妙語如珠，近日國會衝突不斷他仍不改伶牙俐齒，金句連發。《NOWnews今日新聞》為您整理2024年韓國瑜院長5大金句。

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1.台灣民主會有一種自我治療的效果，請大家要對台灣的民主有信心。

在近日國會衝突下，韓國瑜接見外賓時卻被投以同情的眼神。韓國瑜對此則表示，「台灣民主會有一種自我治療的效果，請大家要對台灣的民主有信心。」暖心又衝鰻希望的一句話，瞬間溫暖了各黨人士與民眾。

2.我們眼中看著天邊的美麗的晚霞，但是我們也不敢忘記腳邊的玫瑰花，是這麼的鮮豔。

在提到台灣傳統產業未來發展時，韓國瑜表示「我們眼中看著天邊的美麗的晚霞，但是我們也不敢忘記腳邊的玫瑰花，是這麼的鮮豔。」他將產業行銷比喻的相當優美，更是呼籲海外相關紡織業者一起攜手與台灣產業合作，共創雙贏與多贏局面。

3.我們有一句古話，買賣不成，大家喝一杯酒、交個朋友，何嘗不是美好的一件事情。

韓國瑜對於海外交易的看法也相當簡單，還充滿接地氣的氛圍，他說，「我們有一句古話，買賣不成，大家喝一杯酒、交個朋友，何嘗不是美好的一件事情。」也讓競爭滿滿的市場頓時和平不少。

4.尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油

近日立法院經常發生爭執、扭打的情況，藍綠意見不合而多次發生群架風波。對此韓國瑜院長也說，「尊重民主，尊重議事，務實協商，理性溝通，為立法院加油。」雖身為民黨的一員，但他中立又理性的發言也讓他獲得不少好感。

5.吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響才對人民有益。

立院的爭吵已經影響人民，立院外也不時有民眾聚集抗議，韓國瑜也表示，「吵吵鬧鬧終究會過去，為長遠做著想，好好的規劃，只有留下一些建設或影響才對人民有益。」指出吵鬧並不會給人民帶來好處，反而是要想方法真正為人民有益。

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