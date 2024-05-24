特企／SEVENTEEN金珉奎成為歐舒丹首位亞洲品牌大使

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歐舒丹亞太區董事總經理Irene Goh表示：“歐舒丹一直與普羅旺斯的本質緊密相連，在那裡，生活在薰衣草田和杏樹林中以悠閒的步調展開。金珉奎展現了理想的現代但又帶有普羅旺斯風格的生活方式——忙碌卻樂在其中，同時珍惜花時間照顧自己和身邊的人。
我們認為金珉奎的真誠特質和魅力，與我們的品牌非常有共鳴。我們非常高興與金珉奎合作，並希望透過此合作為更多人帶來歐舒丹悠緩享受愜意時光的生活美學體驗。
金珉奎在日本參加了此次活動後表示，他很榮幸能與他一直喜愛的品牌歐舒丹合作。他相信自己積極正面的個性與品牌真實且親近自然的形象非常契合，他表示希望能與歐舒丹共同將這些價值觀傳遞給整個亞洲的消費者。
金珉奎將從五月開始正式以歐舒丹亞洲品牌大使的身分展開活動。在歐舒丹的官方社群媒體和Instagram上可以找到關於最近在日本活動的最新資訊。
歐舒丹於1976年由Olivier Baussan創立，因其廣泛的身體、臉部、手部及頭髮護理產品在全球備受喜愛。靈感源自於普羅旺斯的並使用來自普羅旺斯的天然成分，歐舒丹的產品由專業團隊所研發，並在南法曼諾斯克ECO認證工廠和實驗室中獨家生產。
作為一家獲得B型企業認證的品牌，歐舒丹優先考慮產品永續和環境友善，品牌承諾使用可追溯來源的有機成分，與小型家庭農場合作，並盡可能使用再生塑料包材。 如今，歐舒丹在其身體和手部護理系列中只使用永續發展的公平交易杏仁和乳木果油，這有助於支持品牌復育杏樹和賦權布吉納‧法索女性的承諾。通過這些系列，品牌在普羅旺斯復育種植了超過17,000棵杏樹，並支持了超過42,000名布吉納‧法索女性。
人氣K-POP明星金珉奎是男團SEVENTEEN的成員，SEVENTEEN在男團品牌影響力排名中名列前茅。以其引人注目的外貌和出色的體格而聞名，金珉奎作為一個充滿活力和積極個性的魅力表演者脫穎而出，是團體中的氣氛製造者。
最近，SEVENTEEN發佈了《17 IS RIGHT HERE》，累計銷量達到318萬張。主打歌《MAESTRO》迅速登上了32個國家和地區的iTunes“Top Song”排行榜，並在全球歌曲排行榜上佔據首位。在這一成功之後，SEVENTEEN計畫通過即將在包括日本、英國和德國在內的各個國家舉辦的活動與全球粉絲群體互動。