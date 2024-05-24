為訪美鋪路？AIT前主席薄瑞光拜會中市府 盧秀燕先敲定這件事
來台出席520總統就職典禮的AIT前主席薄瑞光，日前拜會台中市政府，與市長盧秀燕進行交流。市議員今天質詢時，問及雙方碰面是否為盧秀燕的訪美之行鋪路？美方是否將她視為台灣領袖級人物？盧秀燕都不願正面回答，只透露雙方相談甚歡。薄瑞光將找出早年在台中生活的照片，於「美村綜合服務園區」落成時展出，一同回味歷史今昔。
記者顏幸如／台中報導
AIT（美國在台協會）前主席暨現任智庫太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond Burghardt）日前拜會台中市政府，市府今（24日）發出新聞稿，指市長盧秀燕親自接見，雙方就城市建設發展及歷史等議題進行交流，互動熱絡。盧秀燕稱薄瑞光是AIT在任最久的主席，也是與台灣最具深厚情誼的外交人物，過去曾居住台中，歡迎每年若到台灣，一定要回台中走一走。
無黨籍議員林昊佑今（24）日質詢時，指薄瑞光這位貴客到台中，具有很多指標性意義，是否美方已將盧秀燕視為台灣的領袖級人物，未來有機會堪當大任？雙方談了什麼？有談到盧秀燕將出訪美國嗎？
盧秀燕稱薄瑞光是AIT在任最久的主席，對兩岸、國際、中國、台灣的事務都非常熟悉，雙方會面相談甚歡，但基於對國際外賓的尊重，她不便透露談話內容。
市府新聞稿則指薄瑞光由輔大法學院副教授吳瑞國陪同拜訪，他曾住在台中，以前的住所離「美村綜合服務園區」很近，園區原先是美軍俱樂部，是台美共同的歷史記憶。盧秀燕期待園區落成啟用時，邀請薄瑞光參與剪綵，屆時可展出薄瑞光過去在台中的照片，一同見證歷史今昔；薄瑞光則表示將回去翻找舊時台中公園的照片，回味過往時光。