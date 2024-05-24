阿伯搭北捷博愛座「高舉宣傳板」！內容8000人朝聖讚爆：根本天使
日前有民眾搭台北捷運時，看到一位阿伯坐在博愛座的位置上，手上卻高舉著一塊宣傳板，原本以為是廣告內容，結果一看竟然是一個「公益宣導」，由於現在人手一支智慧型手機，不少人都會在捷運上滑手機，阿伯的舉牌內容就是在提醒不要在車上「滑手機」的宣導，內容曝光後引來8000名網友狂讚，直呼「阿北的勇氣用對地方，根本是天使」。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「老人家的勇氣用在對的地方真好！respect！」只見貼出的照片，可以看到一位阿伯坐在捷運博愛座上，手上高舉一塊牌子，上面貼著海報寫著「公益宣導」，表示「90%民眾在搭乘捷運、公車、走路都在低頭滑手機，建議不要在捷運、公車滑手機，請閉目養神，小心別讓您的眼睛提早老化！」
內容提到宣導的原因，「眼科醫師指出，因為車廂晃動，您的眼睛睫狀肌，須不停用力去對焦，才會讓您看得清楚，無形中每天已造成您眼睛緊繃過度疲乏（年輕無感），長期將導致眼睛提早老化，數年後才顯現嚴重後果！就會跟橡皮筋一樣，新的用力撐開一段時間後，彈性疲乏就報廢了！」
該內容讓原PO拍下上傳至網路表示「看到阿伯這樣我很感動，在捷運上常常看到有老人家插隊或者公然斥責別人，這是因為年紀大了臉皮總是比較厚又愛說教，但阿伯用這種模式很優雅也很正面方式去表達，既不打擾到別人，也真的很認真設計看板，真的要再給阿伯一個讚」。
貼文曝光後，吸引超過8000名網友朝聖狂讚「阿伯真的是天使下凡！完全說出現代人的通病」、「現在搭車拿牌子也可以防身！非常重要的，真的不要再滑手機了」、「仔細看牌子上的字，都是這位老人家誠心的叮嚀，老實說我看完覺得很溫暖」、「其實我覺得這位長輩他只是安安靜靜地舉著宣導的牌子，想默默的傳達自己的理念，非常的棒」、「阿伯真的太讚了啦！社會需要多一點溫暖跟互相」。