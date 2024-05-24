立院暴力風氣不減！邱志偉、郭國文控「殺人未遂」提告這8名藍委

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邱志偉說，很遺憾17日議事主席台上有衝突，剛開始僅止於推擠，有相當默契，不要造成彼此傷害，遺憾沈伯洋被國民黨立委上面推、下面拉，頭部著地，造成頭部挫傷，現在還在觀察。
邱志偉說，當日他嘗試擠入議場，進入主席台，動作是正常推擠，沒有對國民黨同事暴力相向，希望國民黨對待同事，不要用暴力方式，甚至用極端恐怖的方式，致人於死的方式對待。
邱志偉強調，他從大門的右側想要去主席台，但是在台上有邱鎮軍、廖偉翔、黃建豪，高度是1米7，三個用推、一個用拉，謝龍介把他扯下來，如果碰到尖物，有可能變成植物人，或者是撞到可能就一命嗚呼了。
邱志偉決定，正式對謝龍介、邱鎮軍、廖偉翔與黃建豪提出殺人未遂、重傷告訴，呼籲國民黨約束藍委暴行，莫讓台灣民主蒙羞。
郭國文則表示，這一屆國民黨立委的暴戾之氣愈加嚴重，過去國民黨也有試著嘗試占領主席台，民進黨都是用非暴力的方式予以勸離，必要時抬離，針對洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4位藍委刻意將自己推下高台，將委託律師提告傷害罪。
郭國文表示，517衝突事件中，洪孟楷等藍委不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，如果沒有好好保養，恐怕會有後遺症，暴力文化不應該成為議場文化之一，必須提告來約束暴力行為，希望遏止歪風。