賀軍翔昔遭爆與酒店妹喇舌！揭醜聞狗仔傳被威脅　葛斯齊親吐真相

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回顧去年5月，當時葛斯齊與AV導演圤智雨一同開直播，葛斯齊直接點名已婚的賀軍翔，爆料賀軍翔上酒店跟辣妹喇舌，並強調講的都是查證過的事實，「張勛傑生日，張勛傑帶了3個朋友去夜總會，結果點了小姐，他們自帶1個女生，J開頭的，皮膚黝黑，她非常喜歡張勛傑，但張勛傑不依。賀軍翔當天喝多了。」
葛斯齊還強調這些都是事實：「可以講，事實，我有去查證，我有錄音的，賀軍翔挑戰我的話，我就把證據拿出來。」無預警的爆料讓圤智雨相當震驚：「你確定可以講？」葛斯齊還加碼爆料當天賀軍翔喝多了，還在現場與酒店妹舌吻：「看到一個女孩，親了3遍，親嘴巴，還伸舌頭，他們還有『下1場』，賀軍翔是有婚姻的。」葛斯齊還嗆聲賀軍翔：「禮拜二去王牌夜總會，後來去了大直沒錯吧？若要人不知，除非己莫為，不要以為包廂關起來不會有風聲傳出。」讓外界相當震驚。
近日則傳出有知情人士透露，當天葛斯齊直播完就接到電話，對方威脅他趕緊改口，否則葛斯齊會出事。《NOWnews今日新聞》今日稍早詢問葛斯齊，他否認，表示沒有人威脅他。
而對於被列「妨害性自主罪」被告，賀軍翔經紀人透露，他目前正在拍攝公視新戲《郵票與舒芙蕾》，不過劇組稍早則回應：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀況中。」
賀軍翔小檔案
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110