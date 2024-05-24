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柴犬迷因始祖「Doge」驚傳離世！才過完18歲生日　飼主悲痛證實了

▲日本迷因柴犬始祖「Kabosu」因一張雙手交疊、鄙視眼神的照片爆紅，許多網友將其製作成柴犬哽圖「Doge」，飼主今證實Kabosu離世的消息。（圖／翻攝X@kabosumama）
▲日本迷因柴犬始祖「Kabosu」因一張雙手交疊、鄙視眼神的照片爆紅，許多網友將其製作成柴犬哽圖「Doge」，飼主今證實Kabosu離世的消息。（圖／翻攝X@kabosumama）

記者賴禹妡／綜合報導

日本迷因柴犬始祖「Kabosu」（かぼす）因一張雙手交疊、鄙視眼神的照片爆紅，許多網友將其製作成柴犬哏圖「Doge」，引起全球風潮。然而Kabosu去年剛過完18歲生日，飼主今（24）日卻在IG上證實Kabosu離世的消息，引起大片網友們不捨，加密貨幣「狗狗幣」更因此出現下跌趨勢。

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Kabosu的主人佐藤敦子經常在社群平台分享愛犬的日常，2010年2月13日她PO出一張「今天晚餐吃什麼？」為題的照片，並曬出Kabosu兩隻前腳交疊，露出斜視眼神的模樣，超人性化的表情讓Kabosu瞬間爆紅，也成為網路瘋傳迷因「Doge」。

▲Kabosu11月2日才剛度過17歲生日。（圖／Twitter：kabosumama）
▲Kabosu的主人佐藤敦子經常在社群平台分享愛犬的日常，無意間Kabosu讓成為網路瘋傳迷因「Doge」。（圖／翻攝自X@kabosumama） 
Kabosu甚至在2013年還被2名美國軟體工程師印成加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin），並受到富豪馬斯克（Elon Musk）支持，讓「狗狗幣」價值一夕飆高，成為市值十大加密貨幣之一。然而2022年底，Kabosu剛過完17歲生日就被獸醫診斷出罹患急性膽管炎與慢性淋巴性白血病，IG一度停更約60天，但當時Kabosu挺過了難關，並恢復健康。

▲IG停更60天後，佐藤上傳與Kabosu合照，強調牠雖然快18歲了，但「總體健康狀況良好」。（圖／IG_Kabosumama）
▲2022年底，Kabosu剛過完17歲生日就被獸醫診斷出罹患急性膽管炎與慢性淋巴性白血病，IG一度停更約60天。（圖／IG_Kabosumama）
沒想到，Kabosu今日傳出離世消息，而根據加密貨幣資訊網站CoinMarketCap的即時數據，「狗狗幣」的價格也開始出現下跌趨勢，截至台灣時間下午3時，「狗狗幣」單日跌幅已來到6%。

▲（圖／IG_Kabosumama）
▲飼主今日在IG上證實Kabosu離世的消息，引起大片網友們不捨。（圖／IG_Kabosumama）

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