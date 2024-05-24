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「九年級生」新鮮人求職有2成6已獲錄取　期望待遇平均3.3萬元起

▲根據人力銀行調查，今年應屆或退伍的新鮮人中，有超過94%想要先就業，而已經開始找工作的人中有26%已被企業錄取。（圖／資料照片）
▲根據人力銀行調查，今年應屆或退伍的新鮮人中，有超過94%想要先就業，而已經開始找工作的人中有26%已被企業錄取。（圖／資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

踏出校園的「九年級生」迎接畢業季到來，社會新鮮人踏出校園邁入社會，難免擔心畢業就等於失業。不過，根據人力銀行調查，今年應屆或退伍的新鮮人中，有超過94%想要先就業，比例回升到5年來的高點。其中，又有68%已經開始找工作，更有26%的求職起跑者透露已經獲得企業錄取。

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根據yes123求職網調查顯示，在今年應屆畢業或退伍的新鮮人中，有94%想要先就業，代繼續進修僅佔不到6%，相較於去（2023）年的93.1%、90.2%高，回升到5年以來的高點。若以學歷交叉分析來看，學士級的新鮮人，選擇先就業比例有93.4%，研究所級的新鮮人先就業有96.2%。

若以選擇先就業的新鮮人調查，其中有68%社會新鮮人透露，已經開始找工作，比例略高於去年的67.2%、前年的64.6%。這群求職起跑者中，有26.1%透露有獲得企業錄取，算是目前最幸運的一群職場菜鳥，也比去年同期24.6%高。

不過，對於畢業或退伍後求職，有96%的人透露其實會感到恐慌，求職恐慌度達到6年來新高。其中又分成62.3%「怕待業太久，經濟壓力大」，18%「怕入錯行、找錯職務」，15.8%屬於「怕工作不適合自己的個性」。

至於想找到工作需要投多少履歷？調查指出，新鮮人評估平均要投20.8封履歷才有一次面是機會，平均再面是10.4家企業，才有一次錄取機會。因此換算下來大概要投216封履歷才有可能找到第一份工作，但少於去年的251封。

薪資期待值又有多高？從調查中發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為33133元，與去年的32030元相比，提高3.4%，除了連續4年出現反彈，也創下11年以來的新高。就學歷別交叉分析來看，學士學歷的新鮮人期望值是32383元，較去年的31288元高。研究所學歷新鮮人期望值為35181元，比去年的34098元，增加1083元，創下8年來新高。而相對於學士級的期望值，研究所新鮮人期盼薪資水準，後者是前者的1086倍，等於多2798元。

不過，yes123求職網指出，在5/23公布的調查，企業願意提供的起薪，學士級平均是31136元，勞資雙方認知的起薪落差約為1247元。研究所級平均給33989元，，勞資雙方「認知的」起薪落差為1192元。

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