「九年級生」新鮮人求職有2成6已獲錄取　期望待遇平均3.3萬元起

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若以選擇先就業的新鮮人調查，其中有68%社會新鮮人透露，已經開始找工作，比例略高於去年的67.2%、前年的64.6%。這群求職起跑者中，有26.1%透露有獲得企業錄取，算是目前最幸運的一群職場菜鳥，也比去年同期24.6%高。
不過，對於畢業或退伍後求職，有96%的人透露其實會感到恐慌，求職恐慌度達到6年來新高。其中又分成62.3%「怕待業太久，經濟壓力大」，18%「怕入錯行、找錯職務」，15.8%屬於「怕工作不適合自己的個性」。
至於想找到工作需要投多少履歷？調查指出，新鮮人評估平均要投20.8封履歷才有一次面是機會，平均再面是10.4家企業，才有一次錄取機會。因此換算下來大概要投216封履歷才有可能找到第一份工作，但少於去年的251封。
薪資期待值又有多高？從調查中發現，今年新鮮人期盼第一份工作的月薪，平均為33133元，與去年的32030元相比，提高3.4%，除了連續4年出現反彈，也創下11年以來的新高。就學歷別交叉分析來看，學士學歷的新鮮人期望值是32383元，較去年的31288元高。研究所學歷新鮮人期望值為35181元，比去年的34098元，增加1083元，創下8年來新高。而相對於學士級的期望值，研究所新鮮人期盼薪資水準，後者是前者的1086倍，等於多2798元。
不過，yes123求職網指出，在5/23公布的調查，企業願意提供的起薪，學士級平均是31136元，勞資雙方認知的起薪落差約為1247元。研究所級平均給33989元，，勞資雙方「認知的」起薪落差為1192元。