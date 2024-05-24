有像嗎？英國凱特王妃肖像畫引發爭論　王室粉絲怒：有夠不尊重

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據出版社發表的公關聲明，這幅畫是為表現王妃的「力量和勇氣」。 靈感來自2022年白金漢宮招待南非總統拉瑪佛沙的國宴，那是查爾斯三世登基後的第一場國事訪問，意義重大。當時凱特穿著當年出席國宴的Jenny Packham白色斗篷禮服，配戴已故女王伊麗莎白二世的珍珠手環，以及婆婆黛安娜王妃生前最愛的Cambridge Lover's Knot冠冕。
烏佐爾表示，在創作這幅作品的過程中，她有仔細研究王妃的照片，「當你無法親自見到作畫的對象時，只能從不同照片中細看所有可描繪特徵的東西及微妙動作」，她還透露，凱特最近宣布癌症治療的影片，也是繪圖前參考的資料。
不過這幅肖像畫公開之後，隨即被大批王室粉絲批評，並湧入《Tatler》的社群帳號留言。有網友表示，「畫面裡的女子根本不像凱特王妃，如果她沒穿那件禮服，我根本不知道那是誰」、「這太可怕了，不知何故，我不確定這位藝術家是不是凱特王妃的粉絲，但找她來畫王妃顯然是個極糟糕的決定。」還有粉絲直呼，「這太可怕了，完全不尊重。」
早些時候，查爾斯三世登基後的畫首幅肖像畫也引起不少爭議，被指火紅的背景似幾乎將他整個吞沒，有如國王泡在血池裡一樣，更有人將其比作「恐怖電影海報」。