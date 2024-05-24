墾丁畢旅團集體嘔吐、昏迷！稱「目擊靈異現象」 院方檢查揭原因
屏東縣墾丁某飯店今（24）日凌晨出現6名畢旅學生身體不適，同學們接連出現嘔吐、昏迷等症狀，現場還有同學聲稱目擊「靈異現象」，引起廣大關注。6名學生緊急送醫後，院方檢查後判斷應是受到驚嚇而導致「過度換氣症狀」，目前同學們皆已於上午出院，預計今日就會返校。
記者賴禹妡／綜合報導
東部某國中近日來到墾丁畢業旅行，24日凌晨卻突然有6名學生集體身體不適，並出現嘔吐、昏迷的症狀，校方緊急向飯店業者反應後，由墾丁及恆春消防分隊將6名學生送往醫院救治。有目擊同學轉述，疑似在房內看到「靈異現象」，且還聞到一股奇特的氣味，之後同學就開始身體不適。
同學們送醫時均有躁動、哭泣、無力等狀況，所幸意識清楚且生命徵象穩定，院方初步排除一氧化碳中毒及食物中毒，檢查後診斷為「過度換氣症狀」，目前同學經過治療後皆已平安出院，預計今日就會返校。
🟡過度換氣症狀是什麼
根據衛福部健保署指出，「過度換氣症狀」是因急性焦慮所引起的生理、心理反應，發作時患者會不自主地加快呼吸，導致體內二氧化碳被過度排出，而造成低二氧化碳血症，並引發呼吸性鹼中毒。
健保署建議，若身邊有人出現「過度換氣症狀」，應立即安撫病患情緒，讓呼吸放慢之後，通常5至10分鐘就能緩解症狀。平時也能透過適當的發洩情緒、提醒自己放鬆情緒、放慢呼吸，以及保持正常作息、避免攝取過多含咖啡因的刺激性飲料來預防。