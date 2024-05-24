賈永婕老公「腿上躺嫩女」親密照曝光 她含淚：不被愛的才是小三
賈永婕與丈夫王兆杰結縭22年，育有2女1子，一家五口幸福美滿。日前賈永婕參加完正副總統就職典禮後，就和家人赴歐洲度假，昨（23）日在IG限時動態上傳一張女兒向爸爸撒嬌的親密照片，忍不住說：「不被愛的才是小三...」
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的照片疑似由賈永婕掌鏡，可見老公王兆杰大腿上躺著二女兒小羽，看似女兒在旅遊的路途中太累，忍不住趴在爸爸身上休息，目睹一切的賈永婕，故作吃醋狀，寫下：「不被愛的才是小三...」還附上淚眼汪汪的表情符號。
賈永婕陸續分享搭飛機，人在奧地利格拉茲打卡的照片，她還造訪韓劇《淚之女王》男女主角賢佑、海仁在橋上掛上愛情鎖的德國美茵河鐵橋，不忘附上戴著墨鏡、穿黑色大衣的自拍，賈永婕與身後藍天白雲和歐式建築物合影，露出燦爛笑容，心情相當好。
從小嚮往婚姻的賈永婕，28歲事業正好時閃婚，嫁給高中暗戀她、身家上百億的德杰建設執行董事王兆杰，賈永婕婚後被封為「豪門媳婦」，一度不太適應，抱怨「把我這個人的能力部分拿掉了」、「我嫁給你以後沒有名字」，她拒絕刻意迎合別人想要的形象，努力實現自我與經營自己，被小S封為「豪門逆媳」，如今兩人感情依舊如膠似漆，被公認為模範夫妻。