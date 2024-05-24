舒淇遭硬卡位「擠到聳肩」！大陸網友無情開酸　心機女星引爆眾怒

賈永婕老公「腿上躺嫩女」親密照曝光　她含淚：不被愛的才是小三

▲老公王兆杰「腿上躺女人」照片曝光，賈永婕含淚吐8字。（圖／記者陳明中攝）
▲老公王兆杰「腿上躺女人」照片曝光，賈永婕含淚吐8字。（圖／記者陳明中攝）

記者楊穎軒／綜合報導

賈永婕與丈夫王兆杰結縭22年，育有2女1子，一家五口幸福美滿。日前賈永婕參加完正副總統就職典禮後，就和家人赴歐洲度假，昨（23）日在IG限時動態上傳一張女兒向爸爸撒嬌的親密照片，忍不住說：「不被愛的才是小三...」

我是廣告 請繼續往下閱讀
曝光的照片疑似由賈永婕掌鏡，可見老公王兆杰大腿上躺著二女兒小羽，看似女兒在旅遊的路途中太累，忍不住趴在爸爸身上休息，目睹一切的賈永婕，故作吃醋狀，寫下：「不被愛的才是小三...」還附上淚眼汪汪的表情符號。

▲女兒躺在老公王兆杰大腿上，賈永婕不是滋味。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書）
▲女兒躺在老公王兆杰大腿上，賈永婕不是滋味。（圖／賈永婕IG）
賈永婕陸續分享搭飛機，人在奧地利格拉茲打卡的照片，她還造訪韓劇《淚之女王》男女主角賢佑、海仁在橋上掛上愛情鎖的德國美茵河鐵橋，不忘附上戴著墨鏡、穿黑色大衣的自拍，賈永婕與身後藍天白雲和歐式建築物合影，露出燦爛笑容，心情相當好。

從小嚮往婚姻的賈永婕，28歲事業正好時閃婚，嫁給高中暗戀她、身家上百億的德杰建設執行董事王兆杰，賈永婕婚後被封為「豪門媳婦」，一度不太適應，抱怨「把我這個人的能力部分拿掉了」、「我嫁給你以後沒有名字」，她拒絕刻意迎合別人想要的形象，努力實現自我與經營自己，被小S封為「豪門逆媳」，如今兩人感情依舊如膠似漆，被公認為模範夫妻。

▲賈永婕和老公帶家中長輩、孩子出國旅行。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕和老公帶家中長輩、孩子出國旅行。（圖／賈永婕IG）
▲賈永婕（右）和老公朝聖泰勒絲東京演唱會，坐在前面第二排。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕（右）日前和老公去聽泰勒絲東京演唱會，兩人互動宛如新婚小夫妻。（圖／賈永婕的跑跳人生臉書臉書）

520就職典禮驚見賈永婕「不怕被貼標籤」　與賴清德通電話內幕曝

賈永婕被尪「摸肚甜吻」！遭疑懷上第四胎　釣出本人回應了

金城武是不是同志？密友斬釘截鐵吐6字　還大爆：他真的想退休了

唐綺陽又發聲：本週亂局更甚　「為恐懼做努力很必要」但不用恐慌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載