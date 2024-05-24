萬人湧立院！花蓮民眾「衝擊1幕」舉例：這是歷史一刻

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稍早游智彬到林森南路與青島東路路口進行陳抗，但因青島東路東側路權已被借走，他並未進入，就在他上宣傳車要離開時，有部分路過民眾發出噓聲，游智彬也反嗆，場面一度火爆，一旁民眾協助勸阻嗆聲民眾，警方也要求游智彬車輛盡速駛離，只是游智彬並未就此住口，還持續調侃警方。
一名從花蓮來的黃姓民眾接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，10年前她就曾參加太陽花學運，讓她知道，在台北聚集各方不同能量跟短講的氣氛，還是跟在各地不太一樣，因此有機會還是會到台北表達自己的心聲。
相比於10年前太陽花學運，黃姓民眾認為，大家越來越清楚自己能做什麼，像是這次許多人分享物資，或是用金錢支援，提供協助讓大家知道不孤單，反應越來越快，「可能這是需要練習的，10年後又發生這種事，大家可能都想翻白眼，但越來越多人參與，也許他不是贊成的這一方，可是在這過程中可以打開溝通的橋樑」。
黃姓民眾以0403地震為例，當時花蓮許多地方在拆大樓，另一邊卻很日常，現在立院周遭也是有這樣的強烈對比，宛如電影很衝擊般的對照，不論支持與否，「這不就是歷史的一刻嗎」，她也說，因為有各式各樣的人，才會組成一個台灣。
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