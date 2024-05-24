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萬人湧立院！花蓮民眾「衝擊1幕」舉例：這是歷史一刻

▲民眾一早就在立法院周邊集結。（圖／記者林調遜攝，2024.05.24）
▲民眾一早就在立法院周邊集結。（圖／記者林調遜攝，2024.05.24）

記者許若茵／台北報導

立法院會今（24）日續審查國會改革相關法案，立院周遭湧入萬人抗議，但整體秩序良好，只是場外偶發零星口角事件，台灣新社召集人游智彬在外圍嘲諷民進黨時，遭到路過民眾反嗆。

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截至下午3時許，緊鄰立院的青島東路、濟南路西側湧入大批反對黑箱民眾，人潮甚至溢出，在中山南路上沿著立院排隊等候入場，聲援修法方的民團則出動2台大型宣傳車到青島東路東側橫放播放訴求影片，場面冷清暫無民眾集結。

稍早游智彬到林森南路與青島東路路口進行陳抗，但因青島東路東側路權已被借走，他並未進入，就在他上宣傳車要離開時，有部分路過民眾發出噓聲，游智彬也反嗆，場面一度火爆，一旁民眾協助勸阻嗆聲民眾，警方也要求游智彬車輛盡速駛離，只是游智彬並未就此住口，還持續調侃警方。

一名從花蓮來的黃姓民眾接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，10年前她就曾參加太陽花學運，讓她知道，在台北聚集各方不同能量跟短講的氣氛，還是跟在各地不太一樣，因此有機會還是會到台北表達自己的心聲。

相比於10年前太陽花學運，黃姓民眾認為，大家越來越清楚自己能做什麼，像是這次許多人分享物資，或是用金錢支援，提供協助讓大家知道不孤單，反應越來越快，「可能這是需要練習的，10年後又發生這種事，大家可能都想翻白眼，但越來越多人參與，也許他不是贊成的這一方，可是在這過程中可以打開溝通的橋樑」。

黃姓民眾以0403地震為例，當時花蓮許多地方在拆大樓，另一邊卻很日常，現在立院周遭也是有這樣的強烈對比，宛如電影很衝擊般的對照，不論支持與否，「這不就是歷史的一刻嗎」，她也說，因為有各式各樣的人，才會組成一個台灣。

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