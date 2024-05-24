PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越 打造法式概念咖啡廳
有「甜點界畢卡索」稱號的法國甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，進軍台灣開設快閃店試水溫，吸引滿滿朝聖人潮後，決定在台灣展店。今日同步在台北、台中開設Café PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳，台中是進駐新光三越台中店一樓，規劃有內用空間原味重現花都巴黎浪漫風情。傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé親自參與開幕剪綵，宣告想一嚐傳奇甜點馬卡龍滋味，不用再飛巴黎，在台中就吃得到。
記者金武鳯/台中報導
Pierre Herme出身烘焙世家，主張甜點創作應該以快樂作為出發，重視口感與風味帶來的趣味，曾於2016年獲頒世界第一甜點師頭銜，今天親自出席在台中新光三越一樓Café PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳開幕剪綵，巧遇「最美麗主持人」白嘉莉，兩人在店門口合影，為開幕首日留下美麗插曲。
Pierre Herme表示，台灣大眾對PIERRE HERME PARIS熱情喜愛，讓他印象深刻，此次他在台灣打造法式概念咖啡廳，就是希望讓大家感受到原汁原味的法式情調，並嚴格控管每一款甜點，確保體現創作初衷。
進駐台中新光三越的Café PIERRE HERME PARIS咖啡廳，裝潢延續義大利灰白磚基調，標誌性的雕刻白大理石工作檯面，以及三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，呈現獨特的法式風情。最難得的是金色鍍鈦屏風，呼應著品牌專屬紙袋上的鏤空裝飾，與木紋質材劃分出不同的空間。
至於水磨石地板更由巴黎總部欽點，將空間點綴出輕盈雅緻之感，而店內歐洲直送的家具，百分百還原巴黎風情，讓走進的每位顧客都能感受浪漫氣息。此次為慶祝開幕，販售限定口味宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，香醇濃厚的細緻口味，絕對是午後時光的最佳首選。6月開始也將陸續推出多款口味可頌與糕點，零時差同步巴黎花都風味。