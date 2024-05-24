擠不進機車待轉區就等著收罰單　東海學生怨成「待宰羔羊」

PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越 打造法式概念咖啡廳

▲PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越開設法式概念咖啡廳，今天開幕，巧遇最美麗主持人白嘉莉留下倩影。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
▲PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越開設法式概念咖啡廳，今天開幕，巧遇最美麗主持人白嘉莉留下倩影。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)

記者金武鳯/台中報導

有「甜點界畢卡索」稱號的法國甜點品牌PIERRE HERMÉ PARIS，進軍台灣開設快閃店試水溫，吸引滿滿朝聖人潮後，決定在台灣展店。今日同步在台北、台中開設Café  PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳，台中是進駐新光三越台中店一樓，規劃有內用空間原味重現花都巴黎浪漫風情。傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé親自參與開幕剪綵，宣告想一嚐傳奇甜點馬卡龍滋味，不用再飛巴黎，在台中就吃得到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Pierre Herme出身烘焙世家，主張甜點創作應該以快樂作為出發，重視口感與風味帶來的趣味，曾於2016年獲頒世界第一甜點師頭銜，今天親自出席在台中新光三越一樓Café  PIERRE HERMÉ PARIS概念咖啡廳開幕剪綵，巧遇「最美麗主持人」白嘉莉，兩人在店門口合影，為開幕首日留下美麗插曲。

▲PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越今天開幕，傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé與白嘉莉相見歡。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
▲PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越今天開幕，傳奇大師兼創辦人Pierre Hermé與白嘉莉相見歡。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
Pierre Herme表示，台灣大眾對PIERRE HERME PARIS熱情喜愛，讓他印象深刻，此次他在台灣打造法式概念咖啡廳，就是希望讓大家感受到原汁原味的法式情調，並嚴格控管每一款甜點，確保體現創作初衷。

▲法國知名甜點PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越，想一嚐傳奇滋味不用再飛巴黎。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
▲法國知名甜點PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越，想一嚐傳奇滋味不用再飛巴黎。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
進駐台中新光三越的Café PIERRE HERME PARIS咖啡廳，裝潢延續義大利灰白磚基調，標誌性的雕刻白大理石工作檯面，以及三色彩釉磚拼貼出的繽紛圖案，呈現獨特的法式風情。最難得的是金色鍍鈦屏風，呼應著品牌專屬紙袋上的鏤空裝飾，與木紋質材劃分出不同的空間。

▲有「甜點界的畢卡索」稱號的PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越，打造法式概念咖啡廳，可以內用享受巴黎花都浪漫風情。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
▲有「甜點界的畢卡索」稱號的PIERRE HERMÉ插旗台中新光三越，打造法式概念咖啡廳，可以內用享受巴黎花都浪漫風情。（圖／記者金武鳳攝，2024.5.24)
至於水磨石地板更由巴黎總部欽點，將空間點綴出輕盈雅緻之感，而店內歐洲直送的家具，百分百還原巴黎風情，讓走進的每位顧客都能感受浪漫氣息。此次為慶祝開幕，販售限定口味宏都拉斯咖啡及巧克力、南瓜籽與札塔，香醇濃厚的細緻口味，絕對是午後時光的最佳首選。6月開始也將陸續推出多款口味可頌與糕點，零時差同步巴黎花都風味。

「臺灣時尚週」延期8月登場 多項預熱活動繽紛啟幕

惠中寺「未來與希望」講座 31名師接力開講「古今」

陸府力挺灣聲樂團 邀陸府家族聆賞世界級台灣樂聲

總統就職典禮禮賓服有亮點 優雅褲裝嶺東科大校友設計

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代