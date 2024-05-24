立院才剛打打鬧鬧！韓國瑜宣布這事全場大和解「還掌聲歡呼」
第77屆世界衛生大會（WHA）將於5月27日於瑞士日內瓦登場，稍早院會休息後，立法院副院長江啟臣、國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君4人，分別站到立法院長韓國瑜旁邊，韓國瑜宣布，這4位委員今晚將飛到瑞士參加WHA，更分享他們的3個願望，隨後4人便在全場掌聲歡呼中共同離場，全場上演大和解戲碼。
記者林怡昕／台北報導
江啟臣今晚將領軍跨黨派「視導團」搭機前往日內瓦，在稍早立法院會休息後，韓國瑜與4位立委共同站上主席台，韓國瑜宣布，這4位委員將於今天晚上飛到瑞士，還要開記者招待會，代表2300萬同胞許三個願望，第一個願望，希望台灣加入WHA、WHO組織，分享全球最先進公衛觀念，
韓國瑜續指，第二，希望他們代表台灣廣大人民，盡一己之力，幫助世界各地需要防疫公共衛生，第三，在中共軍演當下，表達台灣人民熱愛和平，希望不要戰爭風險，所以4位去瑞士6天就要回來，責任重大，「請所有委員用掌聲代表祝福」。
隨後韓國瑜便分別向四位委員握手致意，民進黨立委王美惠更高喊「中華民國台灣加油」，在全場掌聲歡送下，四位立委變共同離場，全場不分朝野上演大和解戲碼。