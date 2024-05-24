墾丁畢旅爆集體嘔吐昏迷！國中生稱目擊靈異現象　警方持續釐清中

赴私人招待所喝酒出事！女服務生控賀軍翔性侵　已到案完成筆錄

▲藝人賀軍翔驚傳遭控涉嫌性侵，今年初賀軍翔參加一場私人聚會，賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場的一名女性工作人員事後向警方報案。（圖／NOWnews資料照）
▲藝人賀軍翔驚傳遭控涉嫌性侵，今年初賀軍翔參加一場私人聚會，賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場的一名女性工作人員事後向警方報案。（圖／NOWnews資料照）

記者孫唯容／綜合報導

藝人賀軍翔驚傳遭控涉嫌性侵，今年初賀軍翔參加一場私人聚會，賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場的一名女性工作人員事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方獲報通知他到警局製作筆錄後，將案件依妨害性自主罪嫌函送法辦；台北地檢署為確認賀軍翔與提告女子的認識、交往經過，因此在24日上午指揮台北市松山警分局，前往賀軍翔位於北市民生社區住處搜索，並查扣手機等事證。

我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，賀軍翔是受朋友邀約前往大直的不對外開放招待所喝酒、參與生日宴，現場有一名女性工作人員事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方後續通知賀軍翔與相關在場人士到案說明，警方完成調查後，將案件移送台北地檢署。

檢察官認為有必要釐清賀軍翔與友人，以及提告女子之間的認識經過，為先保全相關必要事證，因此指揮松山分局警員，在24日上午持法院核發搜索票，前往賀軍翔住處、相關處所進行搜索，並查扣手機等證物，未來將視案情需要，傳喚賀軍翔或其他證人出庭還原真相。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

墾丁畢旅國中生疑中邪！精神醫師：恐陷集體暗示「精神解離」

基隆殺人未遂犯醫院逃脫！放風「躲草叢」　趁無人注意沿山壁逃跑

墾丁畢旅6學生嘔吐、抽搐！稱「看見不明物體」　民俗專家這麼看

賀軍翔驚傳遭北檢搜索！疑涉「妨害性自主」被告　檢警介入偵辦

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載