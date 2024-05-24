赴私人招待所喝酒出事！女服務生控賀軍翔性侵 已到案完成筆錄
藝人賀軍翔驚傳遭控涉嫌性侵，今年初賀軍翔參加一場私人聚會，賀軍翔和友人相約到一間不對外開放招待所喝酒，現場的一名女性工作人員事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方獲報通知他到警局製作筆錄後，將案件依妨害性自主罪嫌函送法辦；台北地檢署為確認賀軍翔與提告女子的認識、交往經過，因此在24日上午指揮台北市松山警分局，前往賀軍翔位於北市民生社區住處搜索，並查扣手機等事證。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，賀軍翔是受朋友邀約前往大直的不對外開放招待所喝酒、參與生日宴，現場有一名女性工作人員事後向警方報案，指控賀軍翔對她性侵犯，警方後續通知賀軍翔與相關在場人士到案說明，警方完成調查後，將案件移送台北地檢署。
檢察官認為有必要釐清賀軍翔與友人，以及提告女子之間的認識經過，為先保全相關必要事證，因此指揮松山分局警員，在24日上午持法院核發搜索票，前往賀軍翔住處、相關處所進行搜索，並查扣手機等證物，未來將視案情需要，傳喚賀軍翔或其他證人出庭還原真相。
※【NOWnews 今日新聞
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