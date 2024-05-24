朴敘俊新歡Lauren Tsai起底！迷倒漫威老闆 家人是東海大學老董
35歲南韓男神朴敘俊去年6月被爆料和網紅兼歌手xooos（本名金秀妍）交往，事隔近1年，身旁女伴疑似已經換人，新歡被指是小10歲日本知名戀綜《雙層公寓：夏威夷》人氣女星兼藝術家Lauren Tsai，而Lauren的背景一一被起底，不僅是和精品Marc Jacob合作過的畫家，曾經演出漫威（Marvel）影集，曾祖父還當過東海大學董事長。
記者楊穎軒／綜合報導
Lauren Tsai出生於美國麻州，7歲隨家人搬到夏威夷定居，為台灣、美國混血兒，擁有中華民國和美國國籍，她的曾祖父為前台灣省政府農復會會計長蔡一諤，擔任過台中東海大學董事長。此外，Lauren的叔叔是知名華裔大廚蔡明昊，祖父蔡維侖是航空工程師，也是史丹佛大學工學院榮譽教授，外曾祖父則為音樂家李抱忱，家世相當顯赫。
天生有藝術家細胞的Lauren Tsai，本身熱愛繪畫，許多精品大牌、著名咖啡店和商場都爭相與她談合作，時尚大師Marc Jacobs曾經愛上Lauren的畫作，邀請她聯名推出包款。連超級英雄漫畫界龍頭漫威也請Lauren繪製漫畫封面。
此外，Lauren Tsai曾經參演2019年播出、改編漫威漫畫的美劇《變種軍團》第三季，以及演出好萊塢喜劇女星愛咪波勒執導的Netflix電影《女生要革命》，事業橫跨的領域有電影、電視、時尚、藝術、廣播、出版、音樂等，相當廣泛。