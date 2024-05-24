NOWnews入圍「銀響力新聞獎」2大獎 探討高齡議題獲肯定！
由弘道基金會主辦的「銀響力新聞獎」今（24）日公布入圍名單，《NOWnews 今日新聞》入圍2項大獎。探討高齡駕駛議題的《高齡駕駛危機-法規、制度、科技大體檢》入圍「平面及網路(文字)類即時新聞獎」，另一件作品《銀回健康動起來》則入圍「電視及網路影音類-單篇專題報導獎」。
文／陳采沂
「銀響力新聞獎」自2020年起由弘道老人福利基金會發起推動，其新聞獎設立目的是希望鼓勵媒體報導更多元、正向的高齡議題，以提供社會解方，並引領大眾邁向更友善的高齡環境。
銀響力新聞獎設立至今已邁入第四屆，《NOWnews 今日新聞》不但連續3年都入圍得獎，今年更一次入圍「平面及網路(文字)類即時新聞獎」與「電視及網路影音類-單篇專題報導獎」2項大獎。其中，《高齡駕駛危機-法規、制度、科技大體檢》透過實際案例、官方數據、醫學與科學輔助等，深度探討高齡駕駛可能衍生的風險，並蒐集專家意見提出解方，該專題由記者許若茵、鄭妤安、陳詩雨共同採訪製作。
主辦單位指出，今年報名件數大增，競爭更激烈，經過評審老師們多元角度的專業討論後，共有65件作品入圍。後續頒獎典禮訂於7月19日在誠品松菸館B1演藝廳舉行。