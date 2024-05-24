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快訊／賀軍翔怒駁斥性侵酒店女　「我未與第三人有任何踰矩行為」

▲賀軍翔駁斥性侵酒店女，強調沒有對第三人做出任何踰矩行為。（圖／寬宏藝術提供）
▲賀軍翔駁斥性侵酒店女，強調沒有對第三人做出任何踰矩行為。（圖／寬宏藝術提供）

記者楊穎軒／綜合報導

賀軍翔今（24）日位於民生社區的住家被警方搜索，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被酒店女服務生提告強制性交，將賀男列為「妨害性自主罪」被告，為保全證據才進行搜索。賀軍翔稍早透過律師發聲，鄭重強調自己的清白，「我並未與任何第三人有任何踰矩行為。」

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今天下午近5點，律師代賀軍翔發布聲明，先解釋手機被檢警扣走，是要查詢賀軍翔的通聯紀錄，進一步釐清案件內容，「賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為。」賀軍翔並對偵查期間的細節被公開披露，感到非常困擾，希望本案承辦人員可以將心比心 ，不要有任何違法情形。

據了解，賀軍翔近日參加一場私人聚會，一名女服務生事後指控，賀軍翔對她性侵害，警方後續通知賀軍翔和相關在場人士到案說明、做筆錄，釐清聚會當天情況，調查完成後，將案件依妨害性自主罪嫌移送台北地檢署偵辦，檢方才簽發搜索票，指揮警方搜索賀軍翔住家，查扣手機等證物。

▲賀軍翔被酒店女服務生控訴性侵，他嚴正駁斥。（圖／NOWnews資料照）
▲▼賀軍翔被酒店女服務生控訴性侵，他嚴正駁斥。（圖／NOWnews資料照、台視提供）
▲賀軍翔在游泳試賽時的表現相當優異。（圖／台視提供）
賀軍翔聲明全文：

一、對於5月24日，媒體所發布關於「賀軍翔住處遭搜索」等新聞，係因依檢方案件進度，需查詢賀先生之通聯紀錄 ，故取走賀先生之手機，以進一步釐清案情內容，賀先生全程配合偵查程序，合先敘明。
二 、賀先生再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散布不實報導，虛耗社會資源 。
三 、偵查程序期間，賀先生全然遵守偵查不公開原則，然檢方至賀先生住處搜索一事，媒體卻提前知悉，讓賀先生深感困擾，希冀本案承辦人員能將心比心 ，不有任何違法情形。

▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔小檔案

生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《不夠善良的我們》、《全明星運動會》第三季
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

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