國泰金每股EV升至77.7元！首季股海大賺逾390億 台股投報率14.8%
國泰金控今（24）日舉行法說會，並公布旗下子公司國泰人壽2023年底的隱含價值（EV）從9880億元來到1兆1400億元，年增1520億元，年成長15.38%，換算金控每股EV從74.9元來到77.7元，而每股精算價值（AV）也由93.2元提升至94.5元。同時，因第1季股市創高，帶動金融資產未實現損益餘額回升，從去年底的虧損746億元，到目前剩虧損434億元，首季在股票市場亦大賺（實現利益）390.76億元，其中台股投資報酬率14.8%，海外股票投報率更高達19.2%。
記者顏真真／台北報導
國泰金今年首季稅後淨利達376億元，較去年同期大幅成長，亦創同期歷年次高，每股稅後淨利（EPS）為2.6元，旗下各子公司核心獲利動能強健，銀行、產險、投信及證券第1季稅後淨利都皆創同期歷年新高，人壽經常性收益也持續提升，投資收益表現亮眼，保險本業營運維持穩，第1季稅後淨利251億元也已超越去年全年的獲利。
在淨值方面，第1季底國泰金合併淨值在獲利挹注、股市上揚及金融資產評價提升帶動下，比去年底增加734億元，來8749億元，每股淨值52.4元。
在資產配置上面，國泰人壽今年第1季總投資金額達7兆8153億元，季增1772億元，海外投資占7成，在股票市場更大賺（實現利益）390.76億元，其中國內股票占比7.3%，投資金額5690億元，季增650億元，投報率達14.8%；國外股票占比5.6%，金額4360億元，季增90億元，投報率達19.2%。
至於國外債券占比61.7%，金額為4兆8180億元，季增千億元，投報率3.8%。國泰金也說明，由於國內外股市上揚，趁勢實現股票資本利得，因應長期資產配置規畫，調節私募股權基金，因而推升整體投資收益率，避險後投資收益率有4.39%，較去年第1季的2.69%大幅改善。同時，受惠於股市上揚，也帶動金融資產未實現虧損損益餘額也回升，從去年底的虧損746億元，到目前剩虧損434億元。