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賀軍翔遭搜索！揭密頂級酒店「巴塞隆納」　1晚消費抵上班族月薪

▲「巴塞隆納」酒店紅牌公關提告賀軍翔「妨害性自主」，24日上午，北檢指揮松山分局持搜索票，前往賀軍翔位於北市民生社區住處搜索。（圖／翻攝秘境娛樂官網）　
▲「巴塞隆納」酒店紅牌公關提告賀軍翔「妨害性自主」，24日上午，北檢指揮松山分局持搜索票，前往賀軍翔位於北市民生社區住處搜索。（圖／翻攝秘境娛樂官網）　

記者林盈君／綜合報導

24日上午，演員賀軍翔驚傳遭北檢搜索，對此，台北地檢署指出，因偵辦案件、為保全證據，今天上午，指揮松山分局持搜索票，前往賀軍翔位於北市民生社區住處搜索，並查扣手機等相關證物，目前檢警尚未傳喚或拘提任何人員，也低調不願說明。但根據了解，賀軍翔疑遭提告「妨害性自主」案件，被檢方列為被告偵辦中。

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據《三立新聞網》報導，今年初，賀軍翔受邀到某會館參加生日宴，友人叫來王牌酒店「巴塞隆納」的紅牌公關熱場，但事後，該公關小姐報警提告賀軍翔「妨害性自主」，而檢警為釐清賀軍翔與友人聚會的經過，以及他與提告女子之間的認識經過，24日上午才發動搜索，希望保全相關證據，以利後續偵辦，之後不排除傳喚賀軍翔到案說明。

▲「巴塞隆納」酒店。（圖／翻攝秘境娛樂官網）　
▲「巴塞隆納」酒店是北市頂級便服店三巨頭之一，其他兩家分別為101頂級招待會所、龍亨夜總會。（圖／翻攝秘境娛樂官網）　
賀軍翔捲入案件風波，其中「巴塞隆納」酒店引發關注，該酒店其實是北市頂級便服店三巨頭之一，其他兩家分別為101頂級招待會所、龍亨夜總會。據了解，「巴塞隆納」是名符其實的頂級夜總會，想要進去消費，必須是店家幹部副總或是熟識的顧客，據傳裡面的公關小姐素質優秀，外型足以媲美模特兒等級，且談吐也不俗，而要進入這樣的頂級便服店消費，口袋可要夠深才可以。

據了解，「巴塞隆納」酒店屬於大框店，在所有酒店消費裡面的費用是最高的，大框的意思是，由店家直接安排小姐進來坐檯，每次時間約10至20分鐘，約進行3-4節（1節10分鐘），客戶若滿意要留下小姐就框到底。「巴塞隆納」主要以商務客為主，店內公關小姐面容姣好，少爺們也服務周到，給予顧客賓至如歸的享受。

▲「巴塞隆納」酒店是北市頂級便服店三巨頭之一，其他兩家分別為101頂級招待會所、龍亨夜總會。（圖／翻攝秘境娛樂官網）　
▲「巴塞隆納」酒店是北市頂級便服店三巨頭之一，其他兩家分別為101頂級招待會所、龍亨夜總會。（圖／翻攝秘境娛樂官網）　
而進去消費一次要花費多少？每位客人人頭消費為1000元，這部分為基本消費，公關小姐每1小時坐檯費為2700元，每包廂依人數計算3000~8000元，包廂還會配服務的少爺，少爺1人的小費為1000元，每瓶洋酒1000元起跳，簡單換算一晚上下來，以2名客人+2名公關小姐來說，基本開銷就約4萬多元，還不包括其他像是水果、小菜、礦泉水等。如此昂貴的價格，真可以說是頂級夜總會，不是一般人輕易享受得起的。

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