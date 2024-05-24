賀軍翔遭搜索！揭密頂級酒店「巴塞隆納」　1晚消費抵上班族月薪

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賀軍翔捲入案件風波，其中「巴塞隆納」酒店引發關注，該酒店其實是北市頂級便服店三巨頭之一，其他兩家分別為101頂級招待會所、龍亨夜總會。據了解，「巴塞隆納」是名符其實的頂級夜總會，想要進去消費，必須是店家幹部副總或是熟識的顧客，據傳裡面的公關小姐素質優秀，外型足以媲美模特兒等級，且談吐也不俗，而要進入這樣的頂級便服店消費，口袋可要夠深才可以。
據了解，「巴塞隆納」酒店屬於大框店，在所有酒店消費裡面的費用是最高的，大框的意思是，由店家直接安排小姐進來坐檯，每次時間約10至20分鐘，約進行3-4節（1節10分鐘），客戶若滿意要留下小姐就框到底。「巴塞隆納」主要以商務客為主，店內公關小姐面容姣好，少爺們也服務周到，給予顧客賓至如歸的享受。
而進去消費一次要花費多少？每位客人人頭消費為1000元，這部分為基本消費，公關小姐每1小時坐檯費為2700元，每包廂依人數計算3000~8000元，包廂還會配服務的少爺，少爺1人的小費為1000元，每瓶洋酒1000元起跳，簡單換算一晚上下來，以2名客人+2名公關小姐來說，基本開銷就約4萬多元，還不包括其他像是水果、小菜、礦泉水等。如此昂貴的價格，真可以說是頂級夜總會，不是一般人輕易享受得起的。
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