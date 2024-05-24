馬辣愛文芒果吃到飽限時回歸！身分證「1250」中2碼　巨蛤吃到吐

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，凡於2024年05月31日前，含兩成人以上同行，提前至少一日預約訂位並主動告知參加，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，派出一代表出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼(可重複，例如11、00)，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。
同時，為迎接畢業季的到來，感謝老師長久教誨與付出，另祭出謝師宴專案，每位最低698元起！凡於2024年08月31日前，提前至少一日預約平日週一至週五(06月08~10日端午連假除外)的謝師宴方案並支付訂金，含十成人以上用餐，即享九折優惠(即免收10%清潔費)。用餐提供美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛M6~M9+、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬等15種國際認證肉品，阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦共20種產地直送海鮮，季節鮮蔬鮮菇、手工鍋物、鮮榨生啤、24種經典與人氣口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，以及多款六星級寶島水果與精緻甜點等，高達100種餐點無限暢食、暢飲。
台北遠東香格里拉遠東Café即日起至6月27日，推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」美食活動。此次特邀蒙古首都烏蘭巴托香格里拉行政副主廚額爾德尼·朝格特巴亞克 (Gal-Erdene Tsogtbayarc) 與Café Park自助餐廳副主廚蘇赫-奧奇爾·尼亞姆森德 (Sukh-Ochir Nyamtsend)聯手呈現蒙古美食盛宴。為精準呈現游牧民族的大漠風味，兩位蒙古主廚打造正宗蒙古烤肉與當地特色佳餚，精選料理包括蒙古奶桶烤肉、傳統班坦湯、蒙古牛肉餡餅，還有傳統洋芋沙拉與金黃酥脆的蒙古餜子，道道經典帶來草原上的豪奔風情。台北遠東Café自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！