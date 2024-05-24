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馬辣愛文芒果吃到飽限時回歸！身分證「1250」中2碼　巨蛤吃到吐

▲「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」將於5月27日起推「愛文芒果季」，枋山愛文芒果無限量吃到飽，還加碼出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼(可重複)，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。（圖／馬辣提供）
▲「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」將於5月27日起推「愛文芒果季」，枋山愛文芒果無限量吃到飽，還加碼出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼(可重複)，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。（圖／馬辣提供）

記者葉盛耀/綜合報導

「愛文芒果」產季到來，火鍋吃到飽品牌「馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋」繼上個月推出「屏東土芒果」快閃吃到飽，今宣布將在2024年05月27日起推出快閃限定「愛文芒果季」，端出產地直送的枋山愛文芒果，全都無限量供應吃到飽。還加碼出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼(可重複)，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。台北遠東香格里拉遠東Café也推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」美食活動，邀請蒙古首都烏蘭巴托香格里拉行政副主廚操刀，端出台灣少見的大漠風味。

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被網友戲稱「被水果耽誤的火鍋店」的馬辣，今年愛文芒果季提供屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」。生長於台灣最南端的恆春半島，擁充沛的陽光、獨特落山風與海風吹拂，在得天獨厚的細心照料下，外皮色澤艷紅亮麗、金黃果肉飽滿多汁，鮮甜彈牙又有濃馥香氣。2024年05月27日起於馬辣全台7家門市供應，為期約2~4週，人工顆顆洗淨去芯，切塊處理，方便民眾剝開即食！不限平、假日，不限餐期全時段皆有供應。

▲馬辣將供應的是屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」，顆顆多汁香甜。（圖／馬辣提供）
▲馬辣將供應的是屏東枋山每日產地新鮮直送的「在欉紅愛文芒果」，顆顆多汁香甜。（圖／馬辣提供）
此外，凡於2024年05月31日前，含兩成人以上同行，提前至少一日預約訂位並主動告知參加，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，派出一代表出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼(可重複，例如11、00)，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。

▲2024年05月31日前，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。（圖／馬辣提供）
▲2024年05月31日前，用餐當日選擇「特上和牛放題」或「極上三和牛放題」，出示身分證/健保卡/護照號碼含「1、2、5、0」任二碼，全桌再享「XXL東石大蛤蜊」吃到飽。（圖／馬辣提供）
同時，為迎接畢業季的到來，感謝老師長久教誨與付出，另祭出謝師宴專案，每位最低698元起！凡於2024年08月31日前，提前至少一日預約平日週一至週五(06月08~10日端午連假除外)的謝師宴方案並支付訂金，含十成人以上用餐，即享九折優惠(即免收10%清潔費)。用餐提供美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛M6~M9+、紐澳特級牛舌、美國Choice無骨牛小排、A級松阪豬等15種國際認證肉品，阿根廷天使紅蝦、阿拉伯藍鑽蝦、鮮甜大草蝦共20種產地直送海鮮，季節鮮蔬鮮菇、手工鍋物、鮮榨生啤、24種經典與人氣口味的哈根達斯、莫凡彼冰淇淋，以及多款六星級寶島水果與精緻甜點等，高達100種餐點無限暢食、暢飲。

台北遠東香格里拉遠東Café即日起至6月27日，推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」美食活動。此次特邀蒙古首都烏蘭巴托香格里拉行政副主廚額爾德尼·朝格特巴亞克 (Gal-Erdene Tsogtbayarc) 與Café Park自助餐廳副主廚蘇赫-奧奇爾·尼亞姆森德 (Sukh-Ochir Nyamtsend)聯手呈現蒙古美食盛宴。為精準呈現游牧民族的大漠風味，兩位蒙古主廚打造正宗蒙古烤肉與當地特色佳餚，精選料理包括蒙古奶桶烤肉、傳統班坦湯、蒙古牛肉餡餅，還有傳統洋芋沙拉與金黃酥脆的蒙古餜子，道道經典帶來草原上的豪奔風情。台北遠東Café自助餐廳午晚餐每位1,580 +10%元起。

▲台北遠東香格里拉遠東Café即日起至6月27日 推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」美食活動。（圖／台北遠東香格里拉提供）
▲台北遠東香格里拉遠東Café即日起至6月27日 推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」美食活動。（圖／台北遠東香格里拉提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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